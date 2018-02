El 'gafe' de Laporte en Copa: eliminado por dos equipos de tercera categoría la misma temporada Laporte observa el gol de Grigg. / REUTERS El defensa galo revivió este lunes con el City la pesadilla del Athletic ante el Formentera tras caer ante el Wigan de la Ligue One GABRIEL CUESTA Martes, 20 febrero 2018, 10:56

Si hay un recuerdo de esta temporada que Aymeric Laporte querría borrar de su memoria seguramente será su aventura en los torneos del KO en España e Inglaterra. El central galo ha vivido dos tremendos varapalos al caer eliminado contra dos equipos de inferior categoría, tanto con el Athletic como ahora con el Manchester City .

La pesadilla que vivió con la derrota frente al Formentera de 2ªB en Copa del Rey la ha repetido este lunes ya como 'cityzen'. Lo hizo como titular ante el Wygan, de la Ligue One, en una eliminatoria a único partido donde cayeron 1-0 gracias al gol de Will Grigg. El City jugó con uno menos toda la segunda parte tras la expulsión de Delph, una acción que incluso desencadenó una trifulca en los túneles de vestuario al descanso. Pep Guardiola llegó a encararse con el entrenador local, Paul Cook. Sin embargo, el City fue muy superior (tuvo el 80% de la posesión) y no fue capaz de materializar numerosas ocasiones (disparó 29 veces a puerta) ante un equipo inferior. Incluso Guardiola dio la titularidad a futbolistas clave en su esquema como el propio Laporte, David y Bernado Silva, Agüero, , Gundogan o Fernandinho.

Un mal trago ante un rival de la categoría de bronce que Laporte ya ha pasado este año. Con el Athletic lo hizo el pasado 29 de noviembre en San Mamés cuando, aún vestido de rojiblanco, cayó en la Copa del Rey ante el Formentera. El defensa no fue convocado para el empate a uno de la ida disputada en Canarias, pero sí fue titular en la vuelta para tratar de sellar el pase a la siguiente ronda. El 0-0 en el electrónico de La Catedral hacía presagiar que los 'leones' conseguirían el pase con apuros. Pero no fue así. Alvaro Muñiz silenció a la hinchada bilbaína con un gol en el 96' que apeaba al Athletic de la Copa. A Laporte le queda el consuelo de una Premier encaminada y una oportunidad en Champions para quitarse el mal sabor de boca.