Garitano: «Para los chavales es una motivación jugar en uno de los mejores estadios del mundo» Gaizka Garitano. El entrenador del Bilbao Athletic dice que «no hay que salir con la mentalidad de que esto es un premio porque nos faltaría ese puntito de maldad para ganar» J. A. PÉREZ CAPETILLO Viernes, 18 mayo 2018, 17:47

La eliminatoria de play off de ascenso entre Bilbao Athletic y Villarreal B, a priori, se presenta muy interesante entre dos filiales que han llegado con chispa al final de temporada. Este domingo se ven las caras en San Mamés tras el Athletic-Espanyol. Gaizka Garitano transmitió toda la desbordante ilusión que proyectan sus jóvenes jugadores ante este desafío tan hermoso. «La semana ha sido como todas, aunque sabemos que tenemos un partido muy importante por delante. Las cosas van a ser difíciles, pero estamos muy contentos por jugar este encuentro. Hemos hecho un año bonito y ahora hay que hacer valer todo esto. Estamos con mucha ilusión y esperanza. Los chavales notan que es una semana especial. Es una parte más del proceso del aprendizaje», dijo en un primer resumen en euskera.

Además, el filial empezará este reto en un escenario maravilloso. «Jugar en San Mamés es un cambio. En Lezama nos sentimos muy cómodos. Pero los jugadores están muy contentos por jugar en San Mamés y vamos a hacerlo ante mucha más gente. Estamos preparados. Luego, veremos lo que pasa. No me preocupa jugar en San Mamés y es lógico porque en Lezama no cabemos todos. Nos sentíamos muy cómodos aquí, con una buena racha de victorias, y ahora lo hacemos en un campo 'extraño' para nosotros porque no estamos acostumbrados. Pero estamos encantados. Es un aliciente jugar en San Mamés. Para los chavales es una motivación jugar en uno de los mejores estadios del mundo. No le veo nada negativo», estimó el de Derio.

Areso, Baqué y Vivian con Ziganda José Ángel Ziganda reclutó para el entrenamiento de este viernes en Lezama a los jugadores del filial Jesús Areso, Iñigo Baqué y Daniel Vivian ante las bajas que asolan la plantilla rojiblanca para el partido del domingo frente al Espanyol en San Mamés. Para esa última cita de la temporada el técnico únicamente tiene disponibles a 16 futbolistas de la primera plantilla, ya que cuenta con las bajas de los sancionados Mikel San José, Enric Saborit e Iñigo Martínez, además de las de Raúl García, Mikel Rico, Mikel Balenziaga y Kike Sola, en su caso por problemas físicos. Areso, Baqué y Vivian, todos defensas, cuentan por lo tanto con serias opciones, al menos dos de ellos, de completar la convocatoria para enfrentarse al conjunto blanquiazul.

Y es que el obsequio para el filial rojiblanco es de los notables. «Los chavales han encontrado el premio a una buena temporada. No hay que entrar con esa mentalidad, porque nos faltaría ese puntito de maldad para ganar. No hay que pensar que esto ya es suficiente. Hay que seguir con la mentalidad de ganadores que nos puede hacer llegar más lejos. Siempre, cuando jugabas primero en casa, había la mentalidad de sacar un buen resultado, pero ahora mantener la portería a cero te da muchas opciones. E intentaremos hacer los máximos goles posibles», resumió el entrenador del Bilbao Athletic, que ha visto como durante esta semana «están entrenando bastantes chicos nuestros con el primer equipo. Nos arreglaremos como tengamos que arreglarnos. Pendientes del primer equipo, tenemos a todos disponibles», reconoció.

El rival

Miguel Álvarez, entrenador del Villarreal B, ya ha avisado en sus declaraciones que se lo van a poner muy difícil a los cachorros. Y ha declarado que le gusta que esta eliminatoria de Segunda B arranque «en un campo tan impresionante». Sus jugadores ya han actuado en campos como el del Mallorca, Elche o Hércules y han dado «buenas sensaciones». Garitano define a su rival como un conjunto «de la escuela Villarreal, que juega 4-4-2 con jugadores de mucho nivel asociativo y velocidad. Para mí, el grupo III es el más fuerte con equipos fuertes. Que hayan hecho 65 puntos por delante de clubes como Hércules, Lleida o Elche habla muy bien de ellos. De los que nos podía tocar es el que mejor equipo por los jugadores que tiene. Jugar en San Mamés contra un equipo muy bueno es parte de la formación», concluyó.