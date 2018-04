«No hay nada más grande que ganar el derbi» Imanol vería con buenos ojos la llegada de Emery al banquillo de la Real Sociedad. / EFE Imanol Alguacil, técnico de la Real Sociedad, dice que una victoria ante el Athletic «no son tres puntos más» ÁLVARO VICENTE Sábado, 28 abril 2018, 01:54

Imanol no se anda con rodeos, llama a las cosas por su nombre y admite que la posibilidad de ganar hoy es algo que le motiva, no es un partido más, «no son tres puntos más, es ganar al Athletic. Lo he sentido como jugador, lo siento como entrenador y como aficionado. Son más de tres puntos».

El entrenador advierte que «no hay nada más grande que jugar un derbi, no hay nada más grande que ganarlo. Con esa intención vamos a salir. Ojalá se dé todo para que podamos dar un buen espectáculo y que el aficionado salga orgulloso de lo que hayamos dado en el campo»

Imanol dio a entender ayer que ha tratado de contagiar esas ganas por afrontar el derbi a sus jugadores. «Esta semana dos jugadores han bajado casi conmocionados (del campo de entrenamiento) y eso dice mucho de cómo está el equipo y de cómo estamos entrenando. A ver si nos sale un partido o similar al del jueves -en alusión al del Atlético-. Lo vamos a intentar».

Confía en que el equipo sea capaz de «darle continuidad» a lo que había hecho antes de visitar La Rosaleda, cuando logró un empate (Ipurua) y tres victorias (Girona, Las Palmas y Atlético). «Exceptuando en La Rosaleda, en el resto de partidos nos hemos puesto al nivel de compromiso y competitividad del equipo rival y luego hemos tratado de realizar un buen fútbol. Al tratarse de un derbi el nivel competitivo va a existir. Los dos equipos vamos a estar al cien por cien. A ver si a nivel futbolístico somos capaces de realizar las cosas buenas que venimos haciendo».

«Lo ha dado todo por esta camiseta y el escudo. No soy quién para decir qué debe hacer el aficionado» Recibimiento a Iñigo Martínez

Es lo que espera ante un Athletic del que no se fía. «Se dice que no está jugando bien pero tiene potencial para jugar. Algunos partidos que he visto han sido capaces de jugar bien y competir. El año no ha sido bueno para ellos como tampoco para nosotros. Es difícil de prever qué puede pasar. Estos partidos son diferentes, cambiantes. Nosotros vamos a salir a intentar hacer nuestro partido y a ser mejores que ellos y lograr la victoria que sería importante para todos».

Iñigo, Emery e Iniesta

Imanol no es ajeno al posible recibimiento que puede tener hoy Iñigo. El técnico fue elegante cuando se le preguntó por él y si entendería que hoy se le reciba con música de viento. «Iñigo lo ha dado todo por esta camiseta y el escudo. No soy quién para decir qué debe hacer el aficionado, pero sí me gustaría que estuviera como estuvo ante el Atlético y para eso nosotros tenemos que dar el primer paso para que el aficionado se enchufe. Tenemos que poner todo en el verde. Lo mejor sería que la afición no se acordara de que Iñigo está en el equipo rival».

También respondió con naturalidad cuando se le preguntó por Unai Emery, por la posibilidad de que recale en la Real la próxima temporada una vez que ha anunciado que no sigue en el PSG. «Me parecería bien su llegada. Sus números lo dicen todo y por encima de todo, es de casa. Me parece un gran entrenador. Si fuera así, estaría encantado».