Guardiola: «Si fichamos a Laporte, os enteraréis»

Pep Guardiola, el entrenador del Manchester City, no ha querido pronunciarse sobre el fichaje de Laporte . El central no jugará esta noche ante el Eibar a la espera de que el cuadro inglés abone la cláusula de rescisión, cifrada en 65 millones. «No puedo decir nada, es un jugador de otro equipo y no voy a hablar», ha dicho el entrenador español. Además, también ha añadido que «si lo fichamos, os enteraréis»

Al ser preguntado por el interés en el central Guardiola no ha dado muchas pistas. «Jugadores que eran interesantes en el pasado lo siguen siendo en el presente. Nunca estamos cerca de tener la plantilla perfecta. Nunca pararemos de intentar construir una plantilla ideal», ha señalado. El City ya intentó hacerse con Laporte hace dos veranos , pero obtuvo la negativa de jugador, que decidió renovar con el Athletic ahora, el fichaje podría hacerse oficial en los próximos días.

El City ha rastreado el mercado en busca de un central de garantías, ya que Kompany ha atravesado ya varias lesiones y Mangala no está ofreciendo un gran rendimiento.