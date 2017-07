Athletic Gurpegui, nuevo embajador institucional por Ibaigane Gurpegui se despidió del fútbol y el Athletic en 2016. / E. C. El central navarro se encargará de poner cara a la entidad vizcaína en diversos actos JUANMA MALLO Lunes, 24 julio 2017, 20:51

Carlos Gurpegui (36 años) será el nuevo representante institucional del Athletic, según anunció ayer el club en su página web. El central navarro, que el pasado ejercicio había hecho prácticas de entrenador junto a Ernesto Valverde y su equipo, se encargará de poner cara a la entidad vizcaína en diversos actos. Por ejemplo, con las peñas, con los diversos estamentos de la sociedad. Sin sitio en el organigrama de José Ángel Ziganda, ni tampoco en ninguno de los conjuntos de las categorías inferiores, Ibaigane ha encontrado acomodo a este exfutbolista al que la afición le tiene un inmenso cariño, por todo lo que le ha ocurrido: aquel positivo, sus múltiples lesiones, su inmenso pundonor en el césped...

El futbolista navarro decidió dejar la pelota en 2016, un año después de que su amigo Iraola se marchara del Athletic en dirección al New York City. Pronto, encontró sitio al lado de Valverde: era uno de los integrantes de su cuerpo técnico, y no era extraño verle entrenar como uno más, al igual que en ejercicios anteriores había hecho Joseba Etxeberria, ahora en el Amorebieta. Pero este verano su nombre no apareció en la nómina de preparadores, y se desconocía su situación hasta que ayer el club comunicó su nuevo cometido.

Iribar, Koldo Agirre...

A priori, sus funciones serán muy parecidas a las de José Ángel Iribar: ser el rostro del Athletic fuera del campo. Sin más información por parte de Ibaigane, parece que se encagará de asuntos como acudir a las peñas -una labor que solían hacer Koldo Agirre, delicado salud, y José María Argoitia-, de presentarse en actos institucionales...