El «gusanillo» del inicio

El Athletic comienza la Liga recibiendo al Getafe. Un conjunto recién ascendido al que han llegado nuevos jugadores, pero que sigue manteniendo en el banquillo a José Bordalás. Por tanto, se puede esperar un rival disciplinado y que tratará de presionar desde la zona alta la salida de balón del Athletic. La impronta de su míster, del que hay que destacar los ascensos que ha logrado de manera consecutiva con el Alavés y el propio Getafe. Cuando asumió el control del club madrileño se encontraba en puestos de descenso.

Durante la pretemporada, los madrileños se han reforzado bien. Sin embargo, esto ha provocado que en los amistosos el técnico haya estado rotando mucho, lo que complica saber por que once futbolistas se decantará. A pesar de ello, por los que opte se adaptarán al estilo "Bordalás".

En cuanto al Athletic, durante la pretemporada ha dado buenas sensaciones. Es un equipo capacitado para hacer una buena temporada, como demostró superando la primera fase de la Europa League. No obstante, el mal partido del pasado jueves ha sembrado alguna duda. El equipo no estuvo bien. Hasta el minuto 68 no hubo acierto y fue superado por un equipo entusiasta como el Panathinaikos, algo que no deberia ser suficiente. A pesar de ello tengo confianza.

El equipo estuvo carente de chispa, jugó mal porque las líneas estaban muy distantes, lo que facilitó que los griegos gozasen de muchos espacios para llegar al área rojiblanco. Faltó seguridad en la presión, lo que provocó que fallasen todas las líneas. Cuando flojea una, el equipo lo acusa. Lo más importante es tenerlas juntas, tanto en ataque como en defensa.

Para el partido de hoy espero un Athletic que salga al ataque desde el pitido inicial. Que realice una presión alta y juegue con las líneas más juntas. Pero hay que tener claro que no siempre va a suceder los mismo que el jueves, en el que eres capaz de marcar tres goles en seis minutos y solucionar la papeleta.

El primer partido de Liga siempre es especial. Después de largas pretemporadas en las que has estado trabajando diferentes aspectos, estás deseando empezar con la competición oficial. El Athletic ya ha empezado, pero el Getafe llegará con el gusanillo. Ganar en el arranque es muy importante. No hay partido fácil, y el Getafe será un equipo conjuntado que dará mucha guerra. Aunque el rival tenga menos nivel causará problemas. El Athletic deberá cuidar los espacios, que tanto daño le causaron en Grecia.