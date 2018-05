«Era para mí un sueño volver al Athletic», dice Ander Capa en su presentación

Ander Capa (Portugalete, cumplió 26 años en febrero) ha sido presentado el viernes como nuevo jugador del Athletic, por el que firma por cuatro temporadas con 50 millones de cláusula de rescisión.

No será el único jugador del Eibar que reforzará al Athletic. Le seguirá su compañero Dani García. Capa no puede confirmar su llegada, aunque sus palabras apuntan a que el mediocentro está al llegar. «Me gustaría que estuviera en el Athletic. Llevo seis con él en el Eibar y me gustaría que estuviese aquí. Aún estamos esperando. Dijo que en su momento dirá dónde va».

El lateral derecho, por el que el Athletic ha pagado tres millones de euros al Eibar, regresa tras abandonar Lezama en categoría infantil. «Estoy muy contento por volver a mi Athletic. Es un sueño de toda mi vida defender este escudo».

El departamento de prensa reclamó que las preguntas se ciñeran a la presentación. Josu Urrutia, por tanto, no habló ni de otros fichajes, ni de Eduardo Berizzo. «No nos ha costado mucho traerlo porque el objetivo de Capa es jugar en el Athletic».