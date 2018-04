Herrera, Yuri Berchiche y Mikel Merino, los objetivos prioritarios del Athletic Ander Herrera se lamenta tras fallar una ocasión. / EFE El club rojiblanco se interesa de nuevo por el lateral del PSG, pero el Atlético es el mejor colocado para ficharle JAVIER ORTIZ DE LAZCANO Jueves, 26 abril 2018, 01:39

La junta directiva del Athletic parece decidida a lanzarse de nuevo al mercado para reforzar al equipo tras la pobre temporada que está cerca de finalizar. El objetivo prioritario es Ander Herrera, del Manchester United, pero hay otros jugadores que aparecen en la lista, como es el caso del lateral izquierdo del PSG Yuri Berchiche, con quien se han iniciado maniobras de aproximación. Con otro, Mikel Merino (Newcastle) se quedó en hablar a mediados de mayo.

El club tiene dinero en caja, pero asume que hay motivos para moverse con cierta cautela en el mercado. La próxima campaña no habrá Europa para los rojiblancos, lo que supone un descenso de los ingresos superior al 10%. Solo la pasada campaña, la UEFA pagó al Athletic 9,5 millones sobre un presupuesto de gastos del club del club de 97.

Además, las fichas se han elevado mucho con la política de renovaciones y blindajes, por lo que la junta asume que hay jugadores a los que ha prorrogado el contrato a los que quizá tenga que dar salida.

Herrera es el refuerzo preferido, el jugador que elevaría el nivel competitivo de la escuadra. El club espera su respuesta a la propuesta que le presentó dos meses atrás para regresar, según adelantó ayer este periódico, aunque se asume que hay pocas opciones de que acepte. El mediapunta es ambicioso y quiere jugar competición europea.

Sin embargo, Ibaigane no tira la toalla. El nivel de importancia que se da a la operación es tal que ha sido el propio director general del club, Jon Berasategi, el que se puso en contacto con el jugador del United, según indicó ayer TeleBilbao.

«El Athletic lleva desde un tiempo sondeando jugadores», señaló ayer un agente a este periódico. Uno de los futbolistas que ha vuelto a aparecer es un radar es el lateral izquierdo del PSG Yuri Berchiche (Zarautz, cumplió 28 años en febrero). Jugó en categorías inferiores en el club rojiblanco, que abandonó para irse al equipo de suplentes del Tottenham en 2007. Tras pasar por varios equipos firmó por la Real Sociedad en 2010. En 2015, en plenas negociaciones para renovar con los de Anoeta, Josu Urrutia intentó ficharle, pero no pudo lograrlo.

El 'fair play' financiero

La Real Sociedad lo vendió al PSG el pasado verano por 13 millones y ahora el Athletic ha sondeado las opciones de llegar a un acuerdo con él. ETB aseguró ayer que Yuri estaría dispuesto a venir y que su club pide 30 millones por él, una cifra que Ibaigane considera fuera de mercado.

La necesidad de cumplir el 'fair play' financiero obliga al PSG a atender ofertas por sus jugadores, aunque las fuentes cercanas al club francés consultadas ayer por este periódico indicaron que la entidad se muestra muy satisfecha por el rendimiento del guipuzcoano. En su primera campaña en París ha disputado 22 partidos, 19 como titular, entre ellos los dos ante el Real Madrid en la Liga de Campeones. El zarautztarra comentó en su entorno hace unas semanas que su idea era esperar a ver qué plan tiene el próximo entrenador de los franceses con él. El Atlético también está al acecho y aparece como el mejor situado para hacerse con el lateral si deja el PSG.

Si ficha por el Athletic, le acompañará lo que dijo el pasado agosto a 'Mundo Deportivo Gipuzkoa'. «Lo que tengo claro es que no jugaré ni en la Real ni en el Athletic. Antes jugaría en algún otro equipo. Ser de la Real y luego irme al Athletic no estaría bien visto. Esa opción la descarto». Eso sí, este tipo de manifestaciones no inhabilitan. Iñigo Martínez dijo algo parecido y disputará el derbi con la camiseta rojiblanca.

Mientras tanto, el centrocampista Mikel Merino (Pamplona, cumple 22 años en junio) espera en Newcastle que el Athletic contacte de nuevo con él. Se da por hecho que lo hará. Así se lo comunicó el club cuando intentó sin éxito su fichaje en el pasado mercado de invierno.