Los 24 hombres de Ziganda para Europa

José Angel Ziganda, durante el partido contra el Brujas. / EFE El Athletic publica la lista 'A' de dorsales para la competición continental, en la que aparecen Sola, Aketxe, Villalibre y Vesga JUANMA MALLO Domingo, 23 julio 2017, 11:49

El Athletic ya tiene los 24 hombres que le defenderán en la Europa League, que tratarán de llevar al equipo de José Ángel Ziganda hasta la fase de grupos continental. El club vizcaíno ha publicado esta mañana en su página web la lista 'A' para esta competición. Es de 24 integrantes, en la que Kepa ya luce el '1', heredado de Iraizoz, Sola mantiene el '9', Saborit coge el '3' de Elustondo, y en la que también aparecen Aketxe, Villalibre y Vesga. El mediapunta tiene el '23', Villalibre el '12' y Vesga el '21'. Esto no quiere decir ni mucho menos, que hombres como Unai Núñez no viajen Rumanía el jueves para el partido contra el Dinamo de Bucarest -siempre hay una lista B con piezas de la cantera, que el pasado ejercicio contaba con hombres como Yeray y Kepa-, pero sí da algunas pistas. Por ejemplo, que 'Cuco' cuenta con Aketxe y que quizá se desprenda de Unai López. Por cierto, Eraso ya no está, después de que Ziganda certificara ayer su marcha, en principio al Leganés. Su dorsal, el '5' será para Yeray Álvarez, que sigue su proceso de recuperación del tumor en el testículo derecho y no le espera al menos hasta septiembre.

La lista de dorsales es la siguiente:

1. Arrizabalaga

2. Bóveda

3. Saborit

4. Laporte

5. Yeray

6. San José

7. Beñat

8. Iturraspe

9. Kike Sola

10. Muniain

11. Williams

12. Villalibre

13. Iago Herrerín

14. Susaeta

15. Lekue

16. Etxeita

17. Mikel Rico

18. De Marcos

19. Sabin Merino

20. Aduriz

21. Vesga

22. Raúl García

23. Aketxe

24. Balenziaga