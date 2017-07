Homenaje a Yeray en el minuto 27 Aficionados del Club Brugge emprendieron un homenaje al central rojiblanco, que recibe quimioterapia por el tumor en el testículo derecho JUANMA MALLO Viernes, 21 julio 2017, 19:41

El Jan Breydel Stadium ha rendido un pequeño tributo a Yeray Álvarez. Los aficionados del Club Brugge, en una iniciativa del grupo Blue Army -sus hinchas más fogosos-, emprendieron en el minuto 27 -el dorsal del vizcaíno el pasado curso- un homenaje, en forma de aplausos, al central rojiblanco, que recibe quimioterapia por el tumor en el testículo derecho que se le detectó en diciembre.

Fue extirpado, pero en la última revisión el equipo médico detectó una anomalía que le ha obligado a continuar con un tratamiento adicional. Y las muestras de cariño hacia el baracaldés son constantes.

El Sion, por ejemplo, mostró una camiseta de apoyo en el amistoso en Suiza. Y ahora lo ha hecho la grada del club belga. Con una pancarta 'Cancer has no colour (el cáncer no tiene color)' y otra que decía 'Ánimo, Yeray') le han querido empujar en estos difíciles momentos. Los futbolistas del Athletic que calentaban en la banda -Sola, Unai López y Nolaskoain- e Iban Urkiza, preparador físico, se han sumado a la ovación.