«El gol es importante» El 'Cuco' Ziganda pide calma en el National Arena. / Juan Echeverría El 'Cuco' Ziganda se ha mostrado satisfecho de un Athletic con «actitud y mentalidad» en el empate (1-1) ante el Dinamo en la ida de la fase previa de la Europa League GABRIEL CUESTA Jueves, 27 julio 2017, 22:01

El 'Cuco' Ziganda se ha mostrado optimista con el empate cosechado (1-1) en el National Arena en la ida de la tercera ronda de acceso a la Europa League. «Estamos satisfechos, queda un partido de vuelta y queremos pasar la eliminatoria», ha apuntado el técnico del Athletic tras un encuentro ante un Dinamo arropado por «un público que empuja mucho» y que «ha tenido también sus momentos y sus oportunidades». «El gol que hemos conseguido es importante», ha destacado.

Sin embargo, han sido los 'leones' los que han llevado el peso en la mayoría de fases del partido. «Nos daban mucho terreno y esperaban un error nuestro para salir a a la contra. Hablamos de tener calma, circulación, darle cierto ritmo al encuentro... no es fácil porque hay mucha gente detrás del balón y no había muchos espacios», ha explicado el 'Cuco'. También ha reconocido que «a raíz del golazo de ellos» el público «ha empujado» y el Athletic ha sufrido ante el conjunto dirigido por Cosmin Contra.

El de Larráinzar no ha querido poner nota a su equipo, pero sí se ha mostrado satisfecho por el rendimiento de sus jugadores. «Creo que salimos con personalidad, a intentar atacar (...) Sabemos que esto es cosa de dos partidos. Hemos venido con intención de ganar y no se ha podido». De cara a la vuelta tiene claro cuál es el planteamiento: «A San Mamés iremos igual. No estamos obligados a ganar, aunque habrá que aprovechar las ocasiones».

«Una semana muy bonita»

Ziganda ha destacado la «actitud y mentalidad» de sus jugadores. «Esto es Europa y nadie regala nada. Todos los rivales tienen mucha ilusión», ha recordado.

Este encuentro en el National Arena ha sido el primer partido oficial de Ziganda como entrenador del Athletic. «Una semana muy bonita» para el técnico, que ha admitido haber tenido «ese cosquilleo de ilusión» durante estos días. «Soy consciente de la responsabilidad que supone dirigir a este equipo», ha señalado.