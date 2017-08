Athletic Iñaki Williams: «No se me pasa por la cabeza cambiar de aires» 00:59 Williams, en un entrenamiento en Lezama. / Efe El extremo vive ajeno a los intereses de otros clubes e insiste en que «estoy donde quiero estar» ROBERT BASIC Viernes, 11 agosto 2017, 15:38

Iñaki Williams hace oídos sordos a los cantos de sirena que periódicamente llegan de Inglaterra y Alemania. No quiere que nada le descentre en su día a día y en la mejora que persigue dentro del Athletic, equipo en el que está «muy a gusto» y rodeado de amigos. «Estoy donde quiero estar y no se me pasa por la cabeza cambiar de aires», ha asegurado el extremo hoy en Lezama, donde el equipo se ha entrenado a puerta cerrada con la vista puesta en el amistoso de mañana ante el Alavés y el choque del próximo jueves en Atenas frente al Panathinaikos. De esta manera ha dejado en un segundo plano el interés de clubes como Dortmund y Liverpool, entre otros, que hace tiempo siguen atentamente su evolución.

Williams ha manifestado que el choque de Alavés vendrá bien al equipo para afinar su puesta a punto y llegar en las mejores condiciones a Atenas. «Es un partido que nos servirá para coger las buenas sensaciones y seguir en la dinámica que tenemos. Siempre salimos con la ambición de ir a por todas y también mañana será así. Queremos presionar en el campo rival, robar la pelota y marcar cuanto antes». De todos modos, el Panathinaikos está en la mente de los rojiblancos y el extremo ha admitido que llevan tiempo pensando en los griegos. «Sabemos que son fuertes en su campo, pero iremos con ganas de darlo todo y con mucha ambición».

A la bala rojiblanca no le asusta el ambiente que pueda haber en el Apostolos Nikolaidis, quien ha advertido de que «no nos tenemos que amedrentar. Si estamos al cien por cien sera difícil que no saquemos un resultado positivo». El Athletic parte en la eliminatoria con el cartel de favorito, pero Williams pide actuar con prudencia. «No me fío, así que debemos ser nosotros mismos porque sabemos de lo que somos capaces. Tenemos que ser un equipo contundente y que la gente disfrute viéndonos».

El bilbaíno ha asegurado encontrarse «bien físicamente» después se su tardía incoporación a la dinámica del grupo por su participación en la Eurocopa sub'21 y ha afirmado que se encuentra al «mismo nivel que mis compañeros». Ha alabado el trabajo de José Ángel Ziganda, a quien conoce muy bien de las categorías inferiores, y ha afirmado que el navarro y Valverde son «entrenadores diferentes. 'Cuco' es más hablador, está más encima y nos mete caña para que no nos rindamos y consigamos los objetivos». Por último, se ha mostrado encantado con la posibilidad de jugar como «delantero centro», aunque ha precisado que «nuestra referencia es Aritz (Aduriz). Es el que hace los goles».