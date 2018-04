Inesperada derrota del Athletic en Zaragoza Dos jugadoras luchan por un balón. / ATHLETIC CLUB El conjunto rojiblanco, muy desacertado, cae ante un conjunto maño al que solo le valía el triunfo para seguir luchando por la permanencia en la Liga Iberdrola MIKEL GARCÍA Sábado, 28 abril 2018, 14:07

El Zaragoza llegaba al encuentro con la imperiosa necesidad de ganar para mantener la categoría, mientras que el Athletic está cumpliendo con el trámite de concluir la Liga Iberdrola en las mejores condiciones para afrontar la Copa de la Reina con las mejores garantías. Desde los primeros compases se entendió porque cada conjunto está en la situación en la que está en la clasificación. Las rojiblancas salieron arrollando, pero pronto dio la sensación de que por mucho que las de Joseba Agirre dominasen era un encuentro en el que ganar iba a ser muy complicado. La primera mitad estuvo igualada, pero nada más comenzar la segunda se confirmaron los peores presagios. Darlene hizo el 1-0, Coleman puso el segundo en el marcador y el tardío golazo de Gimbert solo sirvió par maquillar el resultado.

Nada más arrancar el encuentro Cirauqui y Damaris lanzaron los primeros avisos. Una primera tentativa. Las rojiblancas no tardaron en volver a la carga por mediación de Erika y Lucía pero ambas se encontraron con una brillante Oihana. El conjunto aragonés confiaba todo su ataque a Darlene, pero durante los primeros minutos la brasileña no estuvo lúcida en el plano ofensivo. Mientras tanto las de Agirre seguían a lo suyo, aunque se notaba que faltaba fluidez a la hora de crear juego. Erika y Damaris volvieron a probar fortuna pero una vez más ambas se toparon con la guardameta.

2 Zaragoza Oihana; Ainhoa, Minori, Natalia, Teresa (Sara, m.81); Coleman (Nora, m.87), Macarena (Arene, m.66), Mayara, Armisa (Mallada, m.75), Lara; Darlene. 1 Athletic goles Ainhoa; Moraza, Sierra, Garazi, Eunate (Ainhoa A., m.75); Gimbert, Damaris (Yulema, m.57), Erika; Cirauqui (Leia, m.64), Lucía y Nekane (Marta Perea, m.85). árbitro Villegas Navas (comité andaluz). Amonestó a Lara, Teresa, Arena y Ainhoa

Goles y falta de puntería

La segunda mitad arrancó con un Zaragoza renovado. Consciente de que solo los tres puntos les servía para mantenerse en la categoría. Y no tardaron en aferrarse a la permanencia. A los cuatro minutos Darlene combinó con Maca y puso un disparo ajustado al palo para abrir el marcador. El Athletic fue un quiero y no puedo. Trataron de ir en busca del empate, pero las jugadoras de Agirre no encontraban la forma de romper a la defensa aragonesa. Y en esas llegó el golazo de Coleman. Un disparo lejano que se coló por la escuadra de la meta defendida por Ainhoa.

El técnico rojiblanco trató de revitalizar el ataque dando entrada a Yulema, y aunque la vitoriana dispuso de alguna ocasión fue más de los mismo. Erika, Yulema, Nekane, Lucía todas lo intentaron pero ninguna lograba finalizar con acierto. Hasta que apareció Gimbert en el minuto 91 para marcar un auténtico golazo y maquillar el resultado.