Así se despidió Iñigo Martínez de la afición de la Real: «Comienza para mí un nuevo reto» . / RR SS El nuevo jugador del Athletic dice adiós a los seguidores donostiarras «con la tranquilidad de haberlo dado todo cada segundo que he vestido este escudo» ELCORREO.COM Martes, 30 enero 2018, 19:53

Una hora antes de que sea presentado en San Mamés como nuevo jugador del Athletic, tras abonar los 32 millones de su cláusula de rescisión, Iñigo Martínez ha querido enviar un mensaje de despedida a la afición de la Real Sociedad.

El texto íntegro es el siguiente:

«Hola a todos,

Una despedida nunca es fácil y menos en estas circunstancias. Me hubiera gustado hacerlo en persona, pero no me ha sido posible.

Sencillamente os escribo para daros las GRACIAS. Desde que llegué a la Real con 13 años, todos y cada uno de los entrenadores, empleados, compañeros y amigos me han hecho crecer como persona y como futbolista. Gracias a todos de corazón. Por supuesto, gracias también a todos vosotros y en especial a los miembros de mi peña por estar siempre ahí en las buenas y en las malas. Vosotros, afición, sois la Real Sociedad.

Comienza para mí un nuevo reto, pero me voy con la tranquilidad y certeza de haberlo dado todo cada segundo que he vestido este escudo.

Siempre os llevaré conmigo»