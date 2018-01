Iñigo Martínez: del «nunca me iré al otro bando» de 2014 al «todos cambiamos de opinión» El jugador tuvo que justificar en su presentación su antigua negativa a fichar por el Athletic GABRIEL CUESTA Martes, 30 enero 2018, 20:31

Íñigo Martínez: "No creo que el Athletic venga aquí dándole al enemigo 30 millones, nunca me iría al otro bando".#Golazopic.twitter.com/pfsMLNHOBo — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) 30 de enero de 2018

Durante su presentación como nuevo jugador del Athletic, Iñigo Martínez tuvo que hacer frente a la inevitable pregunta sobre sus anteriores negativas a fichar por el club rojiblanco. En concreto, en un vídeo que data de 2014 se le puede ver asegurando de forma tajante: «nunca iré al otro bando». Lo decía con seguridad, pero ahora las circunstancias han cambiado de forma radical.

«Eran otros años, otra época, era muy joven. En ese momento lo pensaba así, pero todos cambiamos de opinión», contestó Iñigo Martínez cuando fue requerido por los periodistas para dar explicaciones durante la rueda de prensa celebrada en San Mamés. «Vas madurando y ves las cosas como son», repitió el nuevo jugador del Athletic. «Ahora quiero lo contrario y por eso doy ese salto que que tanto cuesta dar, que es pasar de la Real al Athletic».

«No ha sido nada fácil», ha reconocido Martínez. «El que más ha sufrido he sido yo. Los que me tienen cerca lo saben». Y es que el defensa asegura que es «una de las decisiones más difíciles» que he tomado «en la vida». «Hay etapas en el fútbol. Si no tomé la decisión en su día de salir de la Real es porque creía que debía seguir allí», ha matizado. «No tuve mucho tiempo para pensarlo. Tuve que dar el salto porque lo sentí así. Quería cambiar de aires y creo que era el momento idóneo».

Se trata de una salida que no ha sentado precisamente bien en el entorno de la Real Sociedad. «Es difícil de digerir para la gente. Eso está claro». ¿Cómo le recibirá Anoeta en el derbi? «Ya lo sabes. Pitadas», ha afirmado Martínez con una media sonrisa. «Cada persona piensa de una forma. Unos me aplauden y otros no. Respeto a los que no, aunque no comparta su opinión. Es ley de vida». El central asegura ser consciente de que en los aficionados donostiarras están «muy dolidos». «Me quedo con la gente que me quiere y respeta. Los que están en los momentos difíciles, cuando hay que tomar las decisiones», ha zanjado. Eso sí, solo tiene palabras de agradecimiento para los colores que ha defendido durante 13 años. «Siempre he sido un privilegiado en la Real. Siempre les estaré agradecido y les deseo lo mejor».