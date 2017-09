«Iturraspe no viaja porque no está para perder el tiempo»

Ander Iturraspe se ha quedado en Bilbao. Extraña que no entre en las rotaciones. Con Beñat en Lezama de rotación, parecía el momento ideal para darle el mando del equipo. Pero no será así. Jugó media hora ante el Girona y no lo hará en Alemania.

Ziganda pone el acento en que tras su lesión muscular, lo mejor para él era quedarse en Lezama. «No iba a jugar. Los que viajan y no están en el once pierden días de entrenamiento de calidad. Y eso es lo que necesita Ander ahora. No está para perder el tiempo. Estamos contentos con la media hora que jugó el otro día».

No parece haber dudas de que San José estará en el once. El medio centro pidió ayer máxima concentración fuera de casa en Europa después del antecedente de la pasada campaña, cuando no se ganó ningún partido a domicilio en este torneo.

«Sufrimos muchísimo. No fuimos capaces de sacar ningún partido adelante, pero el equipo, tanto en casa como fuera, siempre sale a desarrollar la misma idea de fútbol. Hay veces que no se dan las cosas como uno quiere. El equipo fuera lleva unos grandes números. La intención es mantenerlos para empezar con buen pie», indicó el navarro en el Olympiastadion.