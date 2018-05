Joaquín: «La afición del Athletic me regaló una ovación que no se me olvidará»

Siempre dije que me encantaba jugar en el antiguo San Mamés. Me motivaba su campo y la manera con la que viven el fútbol. Era uno de mis campos favoritos. Ayer la afición del @AthleticClub me regaló una ovación que no se me olvidara. Gracias por tanto cariño! Viva el Betis 😜 pic.twitter.com/bz3HMOmq66