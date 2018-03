San José asegura que no pierde la «esperanza» de mejorar y entrar en Europa EFE «Sabemos que nos quedan nueve partidos e iremos a por ellos», afirma ROBERT BASIC Jueves, 22 marzo 2018, 23:27

Los jugadores del Athletic han mancomunado un mensaje conciliador que formulan en todas sus intervenciones públicas y con el que pretenden dejar sellado su compromiso con una temporada que aún no ha terminado. Ayer le tocó el turno a Mikel San José, quien aseguró en Lezama que no pierde la «esperanza» de mejorar y alcanzar los puestos europeos. «Vamos a dejarlo todo en el campo. Sabemos que quedan nueve partidos e iremos a por ellos», expuso el navarro, quien calcó las palabras pronunciadas un día antes por su capitán, Markel Susaeta. «Este equipo se ha ganado el derecho a que se confíe en él».

El mediocentro reconoció que la temporada es mala, pero a renglón seguido afirmó que la «ilusión por mejorar no la vamos a perder nunca. Soy optimista, todos los que estamos aquí lo somos y trabajamos con la intención de poner a este club en un lugar mejor». Asumió que el «juego y los resultados nos ponen en el lugar que merecemos. Tenemos nueve partidos para mejorar y trataremos de hacerlo». Descartó que este tipo de mensajes sean frustrantes para sus seguidores. «A la gente le frustraría más si saliera aquí y dijera que no tenemos nada que hacer, que nos da todo igual. La afición tiene todo el derecho a expresarse cuando le gusta y cuando no, a hacérnoslo saber y es respetable».

San José abogó por «limpiar la cabeza» en los tres días libres de los que disfrutará ahora la plantilla y afrontar con determinación el choque ante el Celta. A su juicio, un duelo que «marcará el camino» del Athletic. Asimismo, habló de la entereza de Ziganda a pesar de todo. «Le veo tranquilo, con ganas y mucha energía en los entrenamientos».