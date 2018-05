Joseba Agirre: «Sería un error grande pensar en el 1-4 de Anoeta»

El Athletic femenino arranca este sábado su andadura copera, una competición que no le da alegrías a la sección, con el encuentro de ida ante el Real Sociedad. Hace unos días derrotó en el derbi liguero a su rival guipuzcoano por 1-4, en un choque celebrado en Anoeta ante 21.500 espectadores. En el torneo del KO, el compromiso es este sábado en Zubieta (16 horas). «Sería un error grande pensar en el 1-4 de Anoeta. Van a ser un partido, competición y escenario distintos. Vamos a intentar afrontar este partido con ilusión y ganas. Es la primera vez que se celebra, desde que estoy yo, a ida y vuelta. No podemos perder la cabeza porque hay partido luego en Lezama», consideró, para recordar a renglón seguido que «la Copa es una competición que nunca se le ha dado bien al Athletic, que nunca ha podido conquistarla. Estamos muy animadas para conseguir un buen resultado de cara a la vuelta y lograr el pase a semifinales». Si eso ocurriera, si el Athletic supera a la Real, el siguiente paso «será el sábado, tres días después, ante el ganador del Barcelona-Levante. Es un hándicap, porque eso favorece a los equipos con plantillas más amplias. A equipos como nosotros, que andamos de plantilla justa, no nos favorece», advirtió.

En el tiempo que lleva como entrenador del Athletic femenino le parece una «competición difícil. El primer año, caímos después de conseguir la Liga, luego con el Valencia. Y ahora llegamos justitas a final de temporada y se nos hace difícil. Hemos bajado un poquito el pistón esta semana y esperamos llegar frescas. Tenemos que salir a apretar arriba y jugar en el área de ellas. Si no tenemos la posesión de balón vamos a ser un equipo más débil. Dependiendo de si nos hacen cinco largueros o Ainhoa hace seis paradas, sí firmaría el 0-0. Hay que ir a hacer un gol», deseó para el derbi copero. Joseba Aguirre pronosticó, en su comparecencia de este viernes en Lezama que «la eliminatoria se va a resolver en el partido de vuelta. Ellas van a tener ganas de sacarse la espina». Por su lado, Gonzalo Arconada declaró tras conocer el sorteo que el Athletic «parte como favorito». La eliminatoria se aventura equilibrada.