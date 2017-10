Los jóvenes, las mejores noticias para el Athletic Circulación de balón. Vesga trata de driblar a dos futbolistas del Eibar. / ignacio pérez La consolidación de Vesga y la irrupción de Núñez y Córdoba ofrecen las escasas sonrisas en el club rojiblanco en este flojo inicio de curso JUANMA MALLO Domingo, 8 octubre 2017, 01:43

El Athletic no disfruta de demasiados motivos para sonreír en este comienzo de ejercicio. Después de cumplir con el guión y clasificarse para la fase de grupos de la Europa League, el juego de la escuadra de José Ángel Ziganda ha entrado en un profundo bache, con escasos resultados, y ya son seis partidos consecutivos sin degustar el sabor de la victoria: cuatro derrotas (UD Las Palmas, Atlético, Zorya y Valencia) y dos empates (Hertha y Málaga). Además, el único futbolista que tiraba de un grupo plano, sin magia -algo cambió, es cierto, el domingo en Mestalla más allá del resultado-, se rompió en el desastroso encuentro del pasado jueves contra los ucranianos en San Mamés: adiós a la temporada para Iker Muniain. No obstante, en este mar de lágrimas, surgen las buenas noticias de la irrupación de tres jóvenes que cogen el tono al fútbol de elite, y están llamados a ocupar un hueco importante, no solo en la primera temporada de ‘Cuco’, sino también en el futuro a medio plazo de una escuadra que debe bucear en el fondo de armario de su cantera para mantener la competitividad. Son Mikel Vesga, Unai Núñez e Íñigo Córdoba. Por supuesto, también se debe incluir a Kepa en este exclusivo club, aunque se trata de la confirmación del nivel que siempre ha prometido y ya notificó la pasada temporada.

Mikel Vesga 8 partidos ha disputado el futbolista vitoriano. Todos completos. Cuatro de la Liga y otros tantos en Europa. Edad 24 años. Debut 21 de agosto de 2016, contra el Sporting en Gijón. Fue cedido a ese equipo en el mercado de invierno el pasado curso.

El primero que salió a escena fue el centrocampista alavés (24 años), ya con experiencia en Primera División: se estrenó en agosto de 2016 a las órdenes de Ernesto Valverde en Gijón. Sin embargo, careció de continuidad con el técnico de Viandar de la Vera -le observó falto de experiencia y contundencia-, y salió en dirección a El Molinón para curtirse. En el Sporting completó una excelente segunda vuelta -quizá el profesional más destacado-, y regresó este verano. Nada más entrar en el vestuario, Ziganda, que le conocía del filial -le colocó en 41 de los 42 encuentros del Bilbao Athletic en Segunda División-, le concedió los galones de titular.

Contundente. Núñez nunca no se esconde. / EFE

Unai Núñez 7 encuentros de Liga ha disputado el central de Portugalete. Todos completos. Es el único que lo ha hecho junto a Aymeric Laporte. Edad 20 años. Debut El pasado 20 de agosto, contra el Getafe, en San Mamés. Desde entonces, fijo en la Liga, sin que haya saltado al césped en Europa.

Se observó en los primeros pasos de la pretemporada en Suiza, y se confirmó en el amanecer oficial del curso: sería la pareja de Beñat. Y lo fue. Los tres primeros duelos, de inicio: los dos frente al Dinamo y la voltereta contra el Panathinaikos en Atenas. Luego perdió fuelle, tiró de otras opciones el técnico del Athletic, pero ha sido titular en los dos últimos encuentros de la Liga. Sabe situarse, y sacar la pelota jugada. Goza de disciplina táctica, visión, y cuenta con la capacidad de enlazar al grupo. Ha completado los ocho encuentros que ha partido en el ‘once’; si juega dura sobre el césped los noventa minutos, y ha repartido esos duelos entre la competición doméstica (cuatro) y el torneo continental (cuatro).

El fijo de la Liga

En el primer encuentro oficial que se perdió Vesga -él confiesa que no se esperaba jugar tanto-, cumplieron su sueño de la infancia las otras dos buenas noticias: Unai Núñez, titular contra el Getafe, e Íñigo Córdoba. Ambos con 20 años, pisaron San Mamés en una tarde de agosto en la que su escuadra fue incapaz de superar a un recién ascendido. El central portugalujo apareció en el ‘once’, y mostró contundencia, capacidad de antipación y que se mueve bien por arriba. Es, junto a Laporte, el único profesional que ha disputado todos los minutos en la Liga, aunque no ha tocado aún la Europa League: esa competición es para Xabi Etxeita. Sus buenas actuaciones, su atrevimiento para salir al corte y su juego por alto -recuerda a Yeray Álvarez, aún en proceso de puesta a punto después de que haya terminado su tratamiento con quimioterapia- han provocado que Albert Celades le haya reclutado para la Sub’21, donde también están Unai Simón, portero del filial que realizó la pretemporada con ‘Cuco’, y Córdoba, que también inició su andadura frente al Getafe, aunque salió desde el banquillo para intentar electrificar un choque en el que los rojiblancos ya dieron síntomas de un fútbol sin excesivos ingredientes, con escasos argumentos atractivos.

Regateador. Córdoba, extremo zurdo, es muy hábil. / juan echeverría

Íñigo Córdoba 8 duelos acumula el futbolista bilbaíno en el Athletic. Solo dos completos; el último el domingo en Mestalla Edad 20 años. Debut 20 de agosto de 2017, en el minuto 88 frente al Getafe. Desde entonces, ha alternado banquillo, grada y titularidades.

Desde entonces, el extremo bilbaíno ha alternado titularidades (5), con apariciones desde el lugar de los suplentes (3). Solo ha completado dos encuentros, el último en Valencia el domingo, cuando ya ejerció como sustituto en la banda izquierda del caído Muniain. Después de mucho tiempo en el que el Athletic carecía de un extremo zurdo puro -resultó una de las primeras peticiones de Marcelo Bielsa cuando llegó a San Mamés-, Córdoba, operado de pubalgia antes de arrancar la pretemporada, está llamado a cubrir esa deficiencia. Tiene descaro, se atreve a regatear, y cuando ha entrado al campo desde la suplencia -siempre que ha tenido tiempo suficiente- ha tratado de activar a la tropa de Ziganda. Ya había dejado perlas en el calentamiento de la campaña y, poco a poco, las está confirmando. Además, ahora contará con minutos por la lesión del navarro. Es su oportunidad. Y asume que la debe aprovechar. Igual que lo están haciendo Núñez y Vesga: de momento, las buenas noticias del Athletic.