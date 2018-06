Julen Guerrero: «Para conservar un jugador tienes que ser un club ganador» Guerrero posa en las inmediaciones de San Mamés. / Fernando Gómez Excapitán del Athletic «La marca Athleticno solo tiene que crecer en Bizkaia y Euskadi, sino internacionalmente», advierte uno de losmitos rojiblancos ROBERT BASIC Viernes, 8 junio 2018, 00:33

La Liga bajó la persiana hace poco más de dos semanas y la comunidad futbolera está en 'modo Mundial'. Julen Guerrero también espera con impaciencia que el balón eche a rodar en Rusia, pero la proximidad de este evento planetario no consigue desconectarle de su Athletic. Uno de los grandes mitos rojiblancos repasa en esta entrevista la ruinosa temporada firmada por los bilbaínos -«no se sabía a qué se jugaba, no había un patrón de juego»-, habla del nuevo proyecto y de Eduardo Berizzo -«la afición tiene que confiar en él»- y analiza el futuro de la institución bilbaína y de su modelo. «Para conservar a un jugador tienes que identificar y ser un club ganador». Y afirma: «Si tú trabajas a los chavales no tengo la menor duda de que al final optarán por quedarse en Bilbao». Responde a todo y lo hace con respeto.

- ¿Hasta qué punto le ha dolido el último año del Athletic?

- En los 120 años de historia siempre ha habido temporadas en las que no se había cumplido con las expectativas; no siempre se ha estado bien y ha habido temporadas de transición. La mayoría de esos años no los esperas porque crees que el Athletic estará arriba o peleando por entrar en Europa. Por historia, tradición y plantilla la exigencia es alta. El presupuesto es el que es y el socio espera lo que espera. La temporada se torció al principio y fue difícil enderezarla. El equipo no ha tenido recursos para darle la vuelta.

- ¿Entendía lo que veía?

- Al equipo le ha costado encontrar una identidad. Al principio hubo ilusión y se dio un tiempo a madurar esa identidad, pero el Athletic no ha sabido gobernar los partidos. La línea más 'tocada' en esta temporada ha sido el centro del campo. Otras han ido más o menos funcionando y podrían rescatarse cosas, pero el centro del campo es el que más 'tocado' ha quedado.

- Un día escribió que el «caos se ha hecho fuerte en el juego del equipo». ¿No había modelo?

- No se sabía cómo atacaba el equipo; si salía de atrás o no, si había que jugar con balones largos o no, que era otra de las opciones. Igual había un balón largo y nadie iba a prolongarlo ni al rechace. No había un patrón de juego.

- ¿Las responsabilidades deberían ser compartidas?

- Creo que sí. El entrenador intenta generar un patrón de juego, pero si los futbolistas no se encuentran a gusto es importante que haya diálogo con el técnico. No sé si lo ha habido o no. Debería haberlo porque el compromiso es mutuo y las cosas se sacan entre todos. La sensación desde fuera es que no se han sabido encontrar, de que no ha habido esa conexión y que la unión entre el entrenador y la plantilla -o algunos de sus miembros- no se ha dado.

- Solo a Ziganda se le ha oído entonar el 'mea culpa'. Ni el club ni los jugadores lo han hecho.

- 'Cuco' ha recibido muchas críticas y quizás ha estado un poco solo. El Athletic es un club diferente y como tal debe funcionar de una forma distinta. Aquí el compromiso tiene que ser entre todos, cuando las cosas van bien y sobre todo cuando van mal. Es importante que haya unión. Si cada uno va por su lado, pues es más difícil dar la vuelta a la situación.

- ¿Dos años sin fichar era demasiado?

- No puedo generalizar. El equipo había dado un nivel alto y había estado muchos años en Europa, pero en esos momentos se comete el error de pensar en que todo está bien. Igual es ahí donde tiene que darse ese plus (de fichajes) para que no haya bajón. Que alguien traiga una motivación nueva, extra, que nadie se duerma...

- El equipo ya venía de sufrir en el último año de Valverde. ¿Usted percibía señales de alarma?

- Es cierto, fue un año complicado. Al final se entró en Europa, pero de la manera en la que se entró. El Athletic a nada que haga un poco y saca los resultados en casa está arriba. Es verdad que el fútbol había caído y eso lo tienes que ir viendo.

- El club no hizo nada y dio el mismo equipo a Ziganda, ¿Demasiado riesgo?

- Nunca lo sabes. Tampoco sé lo que Ziganda haya podido exigir. Muchas veces te abres más a las exigencias de un entrenador de fuera que a las del de casa. Es un error. A veces al entrenador que llega del Bilbao Athletic no se le escucha tanto como a uno de fuera y en otros casos por ser de la casa exiges menos y te conformas más con lo que hay. No tiene por qué ser así, es más, el de casa conocerá mejor a la plantilla y también tiene que expresarse.

- Ziganda solo salvó a tres jugadores (Kepa, Córdoba y Núñez). ¿Lo da por bueno, quitaría a alguien o añadiría a otros?

- A los tres hay que darles ese premio. A Kepa por afianzarse y a los otros dos por venir de abajo y ofrecer un nivel alto. La defensa central ha funcionado bastante bien. Yeray, dentro de las limitaciones que ha tenido, siempre ha rendido bien e Iñigo Martínez ha estado bien desde que ha llegado. En este paquete también podríamos meter a Muniain. Es un jugador diferente y cuando ha estado su nivel ha sido alto. Y en ataque a Raúl García poco más se le puede exigir. Insisto en que la línea más 'tocada' es la del centro del campo.

- ¿Le gusta Berizzo?

- Lo ha hecho muy bien en el Celta. Ha dejado buenas sensaciones tanto a nivel de equipo como de afición. Es una persona querida en Vigo. Por su enfermedad no pudo trabajar bien en el Sevilla y se vio cortado, pero puede hacer las cosas bien. La afición tiene que confiar en él. Aquí se va a encontrar con todo el mundo trabajando y la gente se va a entregar. El hecho de no tener competiciones europeas le permitirá trabajar con tranquilidad, perfilar la plantilla y el estilo de juego.

- ¿Es lo mejor para el Athletic o hubiera preferido a otro?

- Hay muchos clubes que están creciendo a nivel europeo y eso les permite hacerse con buenos entrenadores. Antes tenías un acceso fácil a ellos y ahora estás más limitado. En Inglaterra hay ocho, nueve o diez equipos que trabajan y pagan bien, en Alemania pasa lo mismo, en Francia e Italia están creciendo varios clubes y en España también. Como en los próximos años no nos metamos en ese grupito de equipos que gobiernan en Europa nos veremos limitados a la hora de fichar jugadores de nivel y también a técnicos.

- ¿Hay algún entrenador que le seduce más que otro?

- Hay muchos. En Inglaterra están Klopp y Pochettino, en Francia tenemos ahora a Tuchel, en Alemania a Nagelsmann... Son entrenadores a los que hace un tiempo podía aspirar el Athletic y es posible que ahora no parta como favorito para traerles. O te unes al grupo que gobierna en Europa o te quedas fuera.

El fichaje deseado, Oyarzabal

- ¿Le convencen Capa, Ganea y Dani García?

- Sí, son jugadores que se han ganado estar en el Athletic. Pero hay una cierta preocupación ofensiva. Desgraciadamente, a Aduriz le está costando cada vez más. Esa es la mayor diferencia que se ha encontrado Ziganda con respecto a Valverde. Ernesto se encontró con un Aduriz en plenitud y unos registros goleadores impresionantes que salvaron muchos partidos que también estaban atascados, pero esta temporada ha sido diferente. Hay que ganar partidos y necesitas a gente que los resuelva. Vamos a ver a los chavales porque no es lo mismo la Segunda B que la Primera. Veremos si pueden dar ese plus y, si no, habrá que confiar en lo que haga Muniain. Y también Williams, que debe madurar y finalizar mejor las jugadas.

- ¿Vale con lo que hay o habría que traer a más gente?

- No lo sé. Arriba tampoco tienes tantas alternativas. Bueno, las tienes pero son complicadas de traer. Se habla mucho de Mikel Merino. Quizás sea un jugador diferente en el centro del campo. En la sub'21 ha tenido presencia en cuanto a llegadas y finalización, pero en los equipos en los que ha estado no ha jugado. Arriba... no lo sé. La posibilidad de la vuelta de Llorente no sé cómo sería vista. Está cumpliendo años y se le podía haber traído hace un par de temporadas. En la Real hay cosas, pero es lógico que ellos defiendan a sus jugadores.

- Si pudiera fichar a un solo jugador, ¿a quién traería?

- A Oyarzabal. Es un jugador diferente. Tiene gol, asistencia y llegada. En los metros finales aporta cosas definitivas. Su fichaje es complicado. Está bien valorado en la Real y me parece lógico que su club le defienda y le intente atar. Dentro del fútbol vasco y en esa posición (interior izquierdo) marca diferencias.

- ¿Cómo ve el futuro del Athletic a corto-medio plazo?

- El problema es que los clubes están creciendo una barbaridad y como el Athletic se cierre en muchas cosas... Hay que saber crecer en el fútbol y en el no fútbol. El mundo está abierto y la marca Athletic no solo tiene que crecer en Bizkaia y Euskadi, sino internacionalmente.

- ¿El peligro está en que si sale un nuevo Guerrero o Txetxu Rojo enseguida aparecerá un rico y se lo llevará?

- Es algo peligroso, pero si tú trabajas a esos chavales no tengo la menor duda de que al final optarán por quedarse en Bilbao.

- ¿Cómo?

- Les tienes que identificar y ser un club ganador. Yo me muevo mucho a nivel de cantera y veo que los equipos crecen muchísimo en el sentido de intentar ser ganadores. Van a competir a diferentes torneos y creo que es algo que hay que generar también en el Athletic. Que como chaval sientas que vas a sitios buenos y que puedes competir de tú a tú con todo el mundo. El Athletic no aparece demasiado en esos tornes, bastantes de ellos televisados. Claro que es importante formar jugadores y que lleguen a Primera, pero el querer ganar no está peleado con la formación. Parte de la formación debe ser que los jugadores del Athletic sean ganadores.