Kepa se consolida con Lopetegui

El portero del Athletic Kepa Arrizabalaga ha sido convocado por el seleccionador Julen Lopetegui para los partidos clasificatorios del Mundial de Rusia 2018 que disputará España contra Albania (20.45 horas) el 6 de octubre en el estadio José Rico Pérez, y ante Israel a la misma hora tres días después y en Jerusalén.

El guardameta de Ondarroa vuelve a ser de la partida para el de Asteasu, al igual que lo fue en las anteriores convocatorias. España, líder del Grupo G con 22 puntos, buscará certificar su clasificación matemática en los dos últimos encuentros de la fase mundialista.

Asier Illarramendi (Real Sociedad), José Callejón (Nápoles) y Rodrigo Moreno (Valencia) han sido las principales novedades en la lista de convocados. En esa convocatoria de jugadores que deben sellar, salvo hecatombre, el billete directo para el Mundial de Rusia 2018, no están David Villa, Gerard Deulofeu, Lucas Vázquez y el lesionado Vitolo, citados en la última lista para ese gran choque ante Italia que se antojaba decisivo y el trámite posterior en Vaduz ante Liechtenstein. No obstante, el centrocampista canario de Las Palmas ya tuvo que caerse de la anterior concentración por problemas musculares.

Lista de convocados Porteros David de Gea (Manchester United), Pepe Reina (Nápoles) y Kepa Arrizabalaga (Athletic) Defensas Dani Carvajal (Real Madrid), Gerard Piqué (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Nacho Fernández (Real Madrid), César Azpilicueta (Chelsea), Nacho Monreal (Arsenal), Jordi Alba (Barcelona) y Marc Bartra (Borussia Dortmund) Centrocampistas Sergio Busquets (Barcelona), Koke Resurrección (Atlético), Thiago Alcántara (Bayern), Andrés Iniesta (Barcelona), Isco Alarcón (Real Madrid), David Silva (Manchester City), Marco Asensio (Real Madrid), Saúl Ñíguez (Atlético) y Asier Illarramendi (Real Sociedad) Delanteros Pedro Rodríguez (Chelsea), Álvaro Morata (Chelsea), Iago Aspas (Celta), José Callejón (Nápoles) y Rodrigo (Valencia)

Piqué y el referéndum

En su comparecencia, Lopetegui tuvo que soportar un carrusel de preguntas sobre el último tuit de Gerard Piqué en el que el central del Barcelona aseguraba que votará en el referendum del 1-O, y también sobre la posterior respuesta del capitán Sergio Ramos. «Lo que quiero es centrar la conferencia en el aspecto deportivo y en conseguir la clasificación, que es lo que nos ocupa. Juzgo a los jugadores por su comportamiento, compromiso y actitud y no tengo ninguna duda con Piqué, ni con ningún otro. Gerard se parte el alma y da ejemplo en este tipo», aseguró el técnico guipuzcoano.

00:40 Vídeo.

«Existe ruido exterior, pero es antagónico al nuestro y a lo que buscamos. No vamos a permitir que nada ni nadie nos desvíe la atención sobre los partidos fundamentales que tenemos por delante para tratar de cerrar la clasificación mundialista», añadió Lopetegui. El técnico aseguró que la respuesta de Ramos fue «conciliadora, como capitán», y lamentó que lo que dijo el sevillano durante un acto publicitario no se correspondió, a su juicio, con el titular aparecido en algunos medios de comunicación.

Se le insistió al seleccionador en lo que ocurrirá en la concentración de 'La Roja' a partir del lunes, tras lo que suceda el domingo en Cataluña, e insistió en sus mensajes puramente deportivos, ajenos por completo a la política. «El lunes Gerard (Piqué) entrenará con nosotros y será uno más como siempre, con su buena predisposición y compromiso. Lo que me enfadaría es que no tuvieran la pasión con la que se emplea y eso no ocurre. Eso es un gran activo que tenemos que cuidar mucho. Lo demás forma parte de nuestro trabajo diario», enfatizó el seleccionador.

Córdoba, novedad en la sub' 21

Por otro lado, el seleccionador sub'21 Albert Celades ha citado a los rojiblancos Unai Simón, Unai Núñez e Íñigo Córdoba para el choque ante Eslovaquia (20.30 horas) que disputarán el 10 de octubre, perteneciente a la fase de clasificación del Europeo 2019 de Italia. Los dos primeros debutaron anteriormente con 'la Rojita', mientras que Córdoba se estrena en la convocatoria y podría tener sus primeros minutos con el conjunto nacional.