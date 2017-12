El caso Kepa está a punto de cerrarse

Herrerín: «Pregunté por qué vino a la charla Unai Simón»

El Athletic espera que Kepa supere sus molestias y juegue el viernes en el campo del Betis. Sobre su baja ante la Real se escuchan distintos matices sobre su ausencia. Ziganda habló de lesión y de que entrenó con molestias mientras Urrutia dijo que el de Ondarroa «ha seguido con las molestias (que sufrió ante el Deportivo) y, a pesar de que ha trabajado con normalidad, no estaba con la suficiente confianza». Iago Herrerín, que jugó en su lugar, admitió su sorpresa. «Tuvimos charla a la mañana (del derbi) y ahí vino Unai Simón (portero del Bilbao Athletic). Pregunté por qué, ya que no sabía nada. Ayer (por el viernes) entrenamos normal todos. Casualidad que hoy (por ayer) Kepa no podía y después de la charla me comentó ‘Cuco’ que yo iba a jugar».