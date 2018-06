Kike Sola anuncia su retirada: «Gracias a todos. La vida continúa» Sola, en un partido. / E.C. El delantero navarro se despide con un emotivo mensaje en las redes sociales EL CORREO Viernes, 1 junio 2018, 15:02

Kike Sola se retira. Así lo ha anunciado el exjugador del Athletic en un emotivo mensaje 'colgado' en las redes sociales en las que se ha mostrado agradecido a su «familia y a su mujer», así como a todos los clubes por donde ha pasado -Aluvión, Osasuna, Athletic, Levadiakos, Numancia, Getafe y Middlesbrough- en 15 años como profesional. El navarro ha reconocido que «físicamente estoy muy bien pero es un tema de motivación la que me hace tomar esta dura decisión». «He podido sentir desde dentro todas las sensaciones que el fútbol me ha brindado y eso me ha hecho ser la persona que soy ahora. El fútbol me ha regalado a muchos de los que ahora son mis amigos, que han reído y llorado conmigo y siempre estaré agradecido por ello», asegura para concluir asegurando que «la vida continúa, así que voy a intentar disfrutarla de otra manera».

El caso de Sola (Cascante, Navarra, 1986) conforma uno de los fichajes menos productivos del Athletic en los últimos años. El club rojiblanco le fichó tras anotar nueve goles con Osasuna en la temporada 2012-13. Fue una vuelta a casa tras su paso por las categorías inferiores. Sin embargo, el delantero nunca entró en los planes de los técnicos rojiblancos. Su récord de partidos en una campaña fueron los once de la 2015-16. Precisamente ese año, ante su escasa participación salió cedido al Middlesbrough dirigido entonces por Aitor Karanka. Su suerte no cambió, ya que solo jugó un partido. La temporada pasada volvió a salir, en esta ocasión a Getafe primero y Numancia después. En el primero jugó seis encuentros; en el segundo, diez. De vuelta a Lezama, Ziganda solo contó con sus servicios en un partido, contra el Formentera en la idea de la infausta eliminatoria de Copa. Al final de esta temporada, el club decidió no renovarle