Kike Sola confía en quedarse y Villalibre contacta con el Tenerife

Kike Sola (Cascante, Navarra, 31 años) quiere quedarse en el Athletic. El atacante navarro está convencido de que será capaz de revertir su delicada situación. José Ángel Ziganda, sin embargo, no cuenta con él y hay opciones de que salga.

El entrenador rojiblanco reveló en Dublín el pasado 5 de agosto que es «fijo» que uno de los dos futbolistas, de la pareja formada por Sola y Asier Villalibre, salga del Athletic e incluso insinuó que podían hacerlo los dos. ‘Cuco’ tiene muy clara su apuesta. Su delantero centro es Aduriz. Cuando no esté, su puesto será ocupado por Iñaki Williams. «A Iñaki le veo de 9. Tiene otras condiciones a la de Aduriz, como una punta de velocidad. Se le puede emplear de delantero centro o en la banda derecha», avisó el entrenador.

Ziganda le muestra con sus alineaciones que no cuenta con él. No le ha convocado para ninguno de los dos partidos de Europa League y en los dos últimos amistosos (Liverpool y Alavés) sólo le han dado seis minutos. Pese a las palabras del técnico, nadie del club se ha dirigido al navarro para plantearle una salida. Ésta es su última campaña de contrato. Si se va, lo lógico sería rescindir la relación.

El jugador no quiere más cesiones. En julio indicó a este periódico en la pretemporada suiza que «las cesiones no me han ayudado en nada. Todo lo contrario». Su paso por Middlesbrough, Getafe y Numancia han sido decepcionantes. Aunque asume que apenas cuenta, cree que si sigue se ganará oportunidades.

Mientras tanto, Asier Villalibre sondea las opciones que le ofrece el mercado. El agente del jugador contacta con equipos de Segunda A. Ha conversado con Numancia y Valladolid y se ha dirigido al Tenerife para conocer si interesa el jugador como alternativa a Nano, a quien el Eibar no quiere ceder.