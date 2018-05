Kike Sola se despide del Athletic Kike Sola en una imagen de archivo. / IGNACIO PÉREZ El delantero ha colgado un mensaje en redes sociales para agradecer el cariño que ha sentido durante su estancia en el club rojiblanco ELCORREO.COM Miércoles, 23 mayo 2018, 19:46

Kike Sola ya sabe que no seguirá en el Athletic la próxima temporada. El futbolista, que no ha gozado de suficientes oportunidades en el club rojiblanco, ha querido mandar un mensaje de agradecimiento al club y a la afición. «Vine siendo un niño de 11 años y me voy con 32 años... », empieza la publicación.

El delantero será libre de negociar con cualquier equipo tras haber disputado cinco temporadas en el Athletic. Sola no llegó a contar nunca con asiduidad en sus cinco años de contrato. Ni los cuatro primeros para Ernesto Valverde ni en este último para José Ángel 'Cuco' Ziganda.

En estas cinco temporadas, Sola apenas disputó 27 partidos oficiales con el Athletic, en los que marcó 5 goles, y sufrió hasta tres cesiones, al Middlesbrough, al Getafe y al Numancia.

El futbolista recaló en el Athletic en 2013 después de hacer una gran temporada con Osasuna, donde logró 9 dianas en 31 partidos. El club también ha querido desearle buena suerte al atacante en su nueva etapa.