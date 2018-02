Laporte avala el fichaje de Iñigo Martínez: «Cuanta más competitividad, mejor» Laporte, ayer con el City. «Es cosa de ellos. No me afecta en ese sentido. Si alguien juega en el Athletic es por algo», afirmó sobre el pasado txuri-urdin del nuevo defensa rojiblanco GABRIEL CUESTA Jueves, 1 febrero 2018, 16:49

Aymeric Laporte ha tenido una llegada de ensueño al Manchester City. El central galo ha debutado tan solo 24 horas después de haber sido presentado como 'cityzen' y haber estado presente únicamente en un entrenamiento bajo las órdenes de Pep Guardiola. Este miércoles disputó los 90 minutos en el contundente triunfo (3-0) ante el colista de la Premier, el West Bromwich Albion. «Estoy muy contento por la victoria de hoy», aseguraba para El Larguero de la Cadena SER. «No me esperaba ser titular. Ha sido espectacular. El vestuario es increíble. Me han acogido muy bien».

Ha sido un cambio de vida vertiginoso para el ex del Athletic. «¿Ya se ha olvidado de Bilbao?», le preguntaron. «Nunca me voy a olvidar. Estoy muy agradecido al club», contestaba. También se le pidió una valoración sobre su recambio, Iñigo Martínez. «Cuanta más competitividad, mejor. Deseo lo mejor al Athletic y si eso es lo que más les conviene me alegro». Laporte no ha querido entrar a comentar que Martínez fuera hasta hace nada uno de los estandartes de la Real Sociedad. «Es cosa de ellos. No me afecta en ese sentido. Si alguien juega en el Athletic es por algo», aseguró.