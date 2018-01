Laporte: «No quiero que sea un adiós, sino un hasta pronto» El futbolista francés se despide de la afición del Athletic tras depositar su cláusula y marcharse al City IKER ALAVA Lunes, 29 enero 2018, 16:43

Aymeric Laporte ya es jugador del Manchester City, pero en su mensaje de despedida a la afición del Athletic ha dejado la puerta abierta a un posible regreso a Bilbao en un futuro. «No quiero que sea un adiós, sino un hasta pronto», ha manifestado el futbolista francés en un mensaje publicado por el club rojiblanco nada más hacerse oficial su marcha al City tras abonar los 65 millones de su cláusula de rescisión.

En él, Laporte agradece a la afición todo el apoyo recibido durante su etapa en un club «único y diferente», que le ha formado «como persona y como futbolista». El central quería despedirse con una rueda de prensa del club con el que debutó en 2012, pero el equipo inglés ha preferido que sus primeras palabras como 'citizen' sean en Manchester.

Texto íntegro de la despedida de Laporte

"A TODA LA FAMILIA ATHLETICZALE

Muchísimo en muy pocas líneas...

Quiero agradeceros todo lo que me habéis dado. Llegué siendo un adolescente y aquí me he formado como persona y como futbolista. Mi salida, ante un nuevo reto en mi carrera profesional, no quiero que sea un adiós, sino un hasta pronto. Aquí dejo un Club único, diferente y que jamás olvidaré.

Por todo ello, ESKERRIK ASKO"