Laporte, titular nada más llegar al City Laporte, a la entrada del estadio el día de su debut. Guardiola coloca en el 'once' al futbolista galo contra el West Bromwich Albion JUANMA MALLO Miércoles, 31 enero 2018, 20:11

Aymeric Laporte ya luce en el equipo titular del Manchester City. El futbolista francés, presentado ayer martes con el cuadro inglés, ya ha aparece en el 'once' del cuadro 'cityzen'. Guardiola ha tirado del excentral del Athletic en el duelo de la Premier frente al West Bromwich Albion. Hará pareja con Nicolás Otamendi, y acompañado de Kyle Walker en la parte zurda de la zaga. El once, con Silva, es: Ederson, Walker, Laporte, Otamendi, Zinchenko, Fernandinho, Silva (C), Bernardo, De Bruyne, Sterling, Agüero.

El líder de la Premier afronta un duelo, a priori, asequible, debido a que su oponente es el colista, que vive a tres puntos de la salvación. Y sin tiempo ni para adaptarse a sus nuevos compañeros, el técnico de Santpedor ha dado la oportunidad a un central largo tiempo deseado.