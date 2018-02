Loren: «No fue una buena decisión fichar por el Athletic» Loren lleva el balón en un derbi ante la Real Sociedad cuando militaba en el Athletic. El club rojiblanco pagó los 300 millones de cláusula que tenía el jugador en 1989 I. MENDIA Jueves, 1 febrero 2018, 19:33

La marcha de Iñigo Martínez al Athletic ha obligado a tirar de hemeroteca para repasar los nombre de otros jugadores que en su día también decidieron poner rumbo a Bilbao. El actual director deportivo de la Real Sociedad, Lorenzo Juarros 'Loren', fue uno de ellos y ha sido cuestionado por este asunto por los periodistas que seguían la rueda de prensa de presentación de Héctor Moreno.

En 1989 el Athletic pagó la cláusula de rescisión de 300 millones de pesetas que tenía Loren en la Real y se trajo al jugador a Bilbao, pese a no haber alcanzado previamente un acuerdo con el club guipuzcoano. En su momento fue el fichaje de mayor cuantía económica jamás pagada en la Liga por un jugador nacional y deterioró las relaciones entre los dos clubes. Hoy, casi tres décadas después, Loren ha reconocido que «no fue una buena decisión fichar por el Athletic».

Debido a su experiencia, el actual director deportivo ha sido requerido para valorar el fichaje de Iñigo por el Athletic. Loren no ha querido hablar de la marcha del central de Ondarroa porque «el presidente ya habló y eso es el reflejo de lo que pensamos todos». Sin embargo, sí que ha entrado a valorar su paso por el club rojiblanco. «Aquellas circunstancias son muy diferentes. El motivo de aquel traspaso lo conocen quienes estábamos entonces en el club. Seguramente no fue una buena decisión la que tomé yo. Sin estar mal en Bilbao, no fue la mejor decisión deportiva que pude tomar entonces», ha asegurado.

Tras dos temporadas en Bilbao y otras dos en Burgos, Loren regresó a la disciplina txuri-urdin reconvertido en defensa.