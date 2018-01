El Real Madrid comunicó al Athletic a principios de año que deseaba fichar a Kepa Kepa, en un entrenamiento en Lezama. / Luis Ángel Gómez «Y nosotros vamos a intentar renovarle», contestó el director general del Athletic, Jon Berasategi, al ejecutivo blanco que le llamó JAVIER ORTIZ DE LAZCANO Lunes, 15 enero 2018, 18:26

Las cartas ya están sobre la mesa. El Real Madrid comunicó al Athletic a principios de año que deseaba fichar a Kepa Arrizabalaga en este mercado de invierno que se abrió el día 1 y se cierra el 31.

La notificación fue realizada por el director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez, a su homólogo en el Athletic, Jon Berasategi, según ha podido saber elcorreo.com. Las fuentes consultadas indican que señaló el deseo de su club de pagar los 20 millones de cláusula del portero. «Le queremos», dijo. Se encontró con un «y nosotros también. Vamos a intentar renovarle».

La respuesta del ejecutivo rojiblanco demuestra que el Athletic no arroja la toalla todavía. Josu Urrutia dijo haber ofrecido al jugador todo lo que demandaba, pero la respuesta de Berasategi abre la impresión de que el Athletic no se da por vencido y que presentará una nueva oferta al portero.

ETB ha indicado que el Athletic está al tanto de que el Madrid desea fichar al portero en este mismo mercado de invierno y que incluso Florentino Pérez estaba dispuesto a pagar una cantidad superior a su cláusula de rescisión.

La contundente negativa de Zinedine Zidane ha frenado la operación. Fuentes próximas al Madrid la descartan en este mercado de invierno. El entrenador blanco se ha referido al asunto en tres ruedas de Prensa, lo que ha sido interpretado como un pulso con Florentino Pérez. «Como entrenador digo que ahora no necesito un portero. Si en junio hay cambios, nos sentamos y hablamos puede haber posiciones en las que podemos fichar», dijo el 6 de enero, días después de la llamada de Sánchez a Berasategi. Y 24 horas después insistió. «Lo voy a dejar claro. No necesito a nadie porque creo en mi plantilla, no voy a cambiar. ¿Por qué voy a cambiar de opinión? Voy a defender a mi plantilla hasta el final».

Kepa es un expreso deseo de Florentino Pérez. El presidente le ve como el portero del futuro, como un nuevo Iker Casillas. Su hombre de confianza en el club, José Ángel Sánchez, es el que ha liderado la operación. La rotunda negativa de Zidane desaconseja al presidente a abrir un nuevo frente con su entrenador en medio del desplome deportivo de su equipo. La lesión de Kepa, aún sin fecha de reaparición, aconseja al Madrid a esperar a junio.

Mientras tanto, el Athletic intentará convencer al jugador de que siga. Es probable que mejore la oferta. Kepa tendrá que decidir si quiere seguir en Bilbao o irse al Real Madrid.