San Mamés, pionero en seguridad sanitaria

El estadio del Athletic es el primero de Europa en conseguir la certificación UNE 179.003 que lo acredita como un recinto seguro para jugadores y aficionados

Un partido de fútbol no sólo se disputa sobre el terreno de juego. San Mamés Barria puede congregar hasta 53.000 espectadores de edades diversas, desde niños a ancianos, susceptibles todos ellos de sufrir una indisposición en la grada o en los aledaños del estadio y sujetos a infinidad de particularidades médicas (insuficiencias cardiacas, problemas de azúcar, etc.). No hay encuentro del Athletic en no sea necesario atender a un aficionado como mínimo, a tal punto que durante la pasada temporada se contabilizaron unas ochenta intervenciones, casi siempre leves, generalmente contusiones, cuadros de ansiedad y mareos de escasa importancia, si bien una decena acabaron en un centro sanitario.

Cuando los jugadores saltan al césped bilbaíno, alrededor de un centenar de personas, entre médicos (4), enfermeros (7), estudiantes de la Universidad del País Vasco (75), conductores de ambulancias (3) y vigilantes de seguridad permanecen alerta por si hay que atenderles a los deportistas o al público. «Son los primeros en llegar y los últimos en marchar», resume Isabel Urrutia, coordinadora de Calidad y Seguridad del Paciente del Igualatorio Médico Quirúrgico (IMQ), entidad que presta servicios médicos a los equipos del Athletic desde hace dos décadas y acaba de obtener para San Mamés la certificación UNE 179.003, un documento que acredita la seguridad sanitaria del estadio bilbaíno, el primer recinto futbolístico de Europa en conseguirlo.

El reconocimiento al campo del Athletic fue anunciado ayer por el club de Ibaigane, a través del vicesecretario de la directiva, Jon Muñoz, y por el IMQ, representado por Isabel Urrutia y Javier Aguirregabiria, que es el director adjunto de esa empresa. Ambos informaron que el examen del estadio fue realizado por una entidad especializada en mayo y junio pasado. Un médico de experiencia internacional comprobó que la atención médica de San Mamés, a tiro de piedra del hospital de Basurto y de la clínica de Zorrozaurre, incorpora tres ambulancias, siete enfermerías periféricas, una central y otra de rango UEFA. Un dispositivo que se refuerza en los partidos de la Euroleague y para el que se han identificado previamente los riesgos inherentes a cada partido.

Las asistencias del estadio del Athletic han seguido sobre todo cursos de reanimación cardiaca y, según explico Isabel Urrutia, en general trabajan según protocolos diseñados durante dieciocho meses en el marco de la Comisión de Seguridad Asistencial de San Mamés. Son procedimientos que se inspiran en la Organización Mundial de la Salud y en la normativa de otros países. «En San Mamés se trabaja con método», resumió la coordinadora del IMQ.