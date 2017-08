De Marcos, tras lesionarse: «Me he roto» Momento en el que De Marcos se lesiona. / MANU CECILIO Aunque después de ser atendido en la banda intentó continuar, poco después confirmó sus peores temores y no pudo seguir jugando IÑAKI JUEZ Domingo, 20 agosto 2017, 19:05

De Marcos no ha podido empezar peor la Liga. El jugador del Athletic se lesionó a los diez minutos de empezar el partido contra el Getafe de San Mamés. «Me he roto», dijo al banquillo el rojiblanco tras doblarse el tobillo después de una entrada de un jugador del equipo madrileño. Aunque después de ser atendido en la banda intentó continuar, poco después confirmó sus peores temores y no pudo seguir jugando. Se desconoce aún tanto el alcance de la lesión como el tiempo que le llevará recuperarse de ella.