Ziganda: «No estoy dispuesto a tirar nada» 01:59 Ziganda durante la rueda de prensa. / MANU CECILIO El entrenador asume las críticas a sus decisiones de Sevilla y destaca que «estar en estas alturas de la Liga Europa es un lujo» JAVIER ORTIZ DE LAZCANO ENVIADO ESPECIAL MARSELLA Miércoles, 7 marzo 2018, 20:07

Irregulares

Óscar de Marcos regresará al once del Athletic en el Velodrome. El lateral asume que los rojiblancos llegan al duelo en un momento de dudas. Hay muchos que ven al Olympique, tercero en Francia, como favorito ante un rival que es decimocuarto en la Liga. «Al no tener regularidad, no damos confianza, pero nunca me voy a ver fuera de un partido. Será una eliminatoria muy dura ante un rival que tiene calidad», ha indicado en la sala de Prensa del estadio marsellés.

El lateral pide olvidar el desastre del Sánchez Pizjuán. «Si esas situaciones no las apartas, te restan. La Liga Europa ilusiona a todo el mundo y si podemos dar un paso más y llegar hasta cuartos de final las cosas se verán de otra manera».

En su retorno al once, se encontrará con una de las figuras del equipo local, Payet, un extremo nada convencional. «Es muy habilidoso. Se mete mucho por dentro y es difícil localizarle».