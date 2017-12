Mikel Merino: «Hubo acercamientos con el Athletic, pero el Newcastle fue el que de verdad apostó por mí» REUTERS El centrocampista ha hablado en Radio Euskadi sobre su periplo en la Premier y su fichaje por el conjunto inglés ELCORREO.COM Sábado, 30 diciembre 2017, 00:58

El Athletic se interesó en verano por Mikel Merino, pero al final, el centrocamista acabó recalando en el Newcastle de la Premier. El navarro habló en el programa de Radio Euskadi, 'Fuera de Juego' sobre los contactos que mantuvo con el Athletic. «Hubo acercamientos con el Athletic, pero el Newcastle fue el que de verdad apostó por mí», señaló. Además, dice que cree que acertó con la decisión. «Estoy muy contento aquí”, matizó.

Merino también se mostró encantado de trabajar bajo las órdenes de Rafa Benítez. «Tener un entrenador como Rafa, con el caché que tiene, que es español y te puede explicar bien las cosas, me va a ayudar como futbolista», confesó.

El jugador tiene contrato con el Newcastle pero no deja cerrada la puerta a jugar en la Liga. «Por supuesto que algún día me gustaría jugar en la Liga. Ahora mismo estoy muy contento aquí y muy feliz en la Premier. Me están tratando fenomenal. Estaré aquí muchos años si todo sale muy bien. Espero que las cosas vayan como a mí me gustaría”, dijo.