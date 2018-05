Rico culpa a la plantilla del mal año, pero señala que Ziganda tampoco ha sabido sacarle el 100% Mikel San José, Vesga, Mikel Rico y Beñat hablando ante el entrenador Cuco Ziganda durante un entrenamiento del Athletic en Lezama / Fernando Gómez El mediocentro asume con naturalidad la obligación de fichar tras un año malo y decepcionante ROBERT BASIC Jueves, 3 mayo 2018, 15:58

Mikel Rico habla igual que compite, sin esconderse y poniendo toda la carne en el asador. No busca ser políticamente correcto y tampoco se evade cuando toca abordar asuntos complicados, como las causas de una temporada mala y decepcionante. El mediocentro ha reconocido hoy en Lezama que la responsabilidad del fracaso deportivo es «compartida» y que la culpa de esta horrorosa campaña «es más de los jugadores que del técnico», sin 'liberar' en absoluto a José Ángel Ziganda. En este sentido ha apuntado que hay entrenadores que sacan el 100% a sus futbolistas mientras que otros «no dan con la tecla y no lo sacan». En cualquier caso, ha asumido que el vestuario no ha estado a la altura y ve normal que el club piense en fichajes. «Todos los equipos necesitan reforzarse. Más competencia, más nivel, mejor para el Athletic», ha subrayado el bravo medio de Arrigorriaga.

Mikel Rico ha abogado por «acabar de la mejor forma posible» y darlo todo en los tres partidos que quedan. «En el fútbol siempre te juegas algo y tienes algo que demostrar. ¿El qué? Aquí somos muchos y queremos jugar. Además, representar al Athletic es lo suficientemente importante como para que los partidos tengan valor». Ha admitido que las actuaciones en San Mamés han estado muy por debajo de lo esperado y se ha mostrado más que comprensivo con las críticas de la afición. «No es agradable que te silben, pero es entendible. No hemos estado a la altura. La gente ha visto jugar mucho mejor al Athletic».

Y no se esconde a la hora de reconocer que los principales culpables del desastre son precisamente ellos, los futbolistas. «La responsabilidad no es solo de una persona, sino compartida. No hemos estado al 100% ni a nuestro mejor nivel», ha manifestado Rico sobre el rendimiento mostrado por los jugadores. Eso sí, tampoco ha soslayado la cuota correspondiente al cuerpo técnico. «Que el entrenador pueda tener algo de culpa de no haber sacado el 100% de sus jugadores, claro que sí. Eso es así. Viene un entrenador que te exprime al 100% y sabe sacar lo mejor de cada uno, y otro igual no da con la tecla y no lo saca», ha analizado el mediocentro.