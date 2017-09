Fútbol El Athletic más blindado atrás en casi 30 años San José protege y Laporte despeja de cabeza ante la atenta mirada de Iago Herrerín y dos jugadores del Girona. / Fernando Gómez Los rojiblancos no dejaban la portería a cero en los tres primeros partidos de Liga desde la temporada 1988-89 ROBERT BASIC BILBAO. Martes, 12 septiembre 2017, 02:00

El Athletic sigue subido a la ola de los buenos resultados y observa con satisfacción el trabajo realizado hasta ahora y con curiosidad y confianza el futuro, que viene comprimido en el formato jueves-domingo-jueves y proyecta un escenario de máxima exigencia. Los rojiblancos vienen de hacer los deberes ante el Girona y en su radar ya están localizados el Hertha y Berlín, donde abrirán su participación en la fase de grupos de la Europa League. Los hombres de José Ángel Ziganda viajarán mañana a la capital alemana con la moral por las nubes y la firme determinación de dar continuidad a su buena racha, que se sustenta fundamentalmente en un gran rendimiento defensivo y la máxima efectividad arriba. Los bilbaínos volvieron a dejar su portería a cero por tercera jornada seguida, algo que no ocurría desde hace casi tres décadas. La última vez que lo lograron fue en la campaña 1988-1989, cuando se impusieron al Sevilla (3-0), Atlético (0-1) y Cádiz (1-0).

2 equipos aún no han encajado goles en las tres primeras jornadas de Liga Athletic y Barça 7 partidos oficiales llevan los rojiblancos y el balance es de cinco triunfos y dos empates 150 goles totaliza Aduriz con el Athletic. Es el noveno máximo artillero en la historia del club 3 goles en Liga ha marcado el Athletic. Dos son de Aduriz y uno de Muniain.

Aduriz abraza a Muniain, quien señala a Williams como su asistente en el primer gol del Athletic ante el Girona. / Jordi Alemany

Ante el Girona, Ziganda casi calcó los cuatro de atrás con los que subió el telón de la Liga en San Mamés ante el Getafe. El único cambio fue la presencia de Iñigo Lekue en el lateral derecho en detrimento del lesionado De Marcos, mientras que repitieron Núñez, Laporte y Balenziaga. En Eibar hubo rotaciones masivas y 'Cuco' dio entrada a Bóveda y a Saborit, entre otros, pero no tocó el eje de la zaga. Allí siguen firmes el recién llegado portugalujo y el francés, que de momento mezclan sin dificultades y forman una sociedad sólida en el torneo de la regularidad. Una competición en la que el Athletic suma siete de los nueve puntos posibles y habita en la zona Champions. Evidentemente, esto no ha hecho más que empezar y los rivales no han sido de los más complicados, pero el crecimiento se basa en los resultados y la confianza que emana de ellos, cimientos sobre los que se construye un fútbol mejor y evoluciona un equipo.

«Regalamos muy poco», dijo Ziganda nada más terminar el partido contra el Girona. Los catalanes llegaron y remataron, pero en realidad crearon poco peligro y nunca pudieron con el sistema defensivo local. Núñez sobresalió una vez más y Laporte estuvo serio, y los laterales tampoco sufrieron en exceso. Han volado ya 270 minutos en la Liga y la portería rojiblanca sigue a cero, con Kepa y Herrerín. De hecho, en los siete encuentros oficiales los bilbaínos solo han encajado tres tantos -dos en Atenas y uno en Bucarest- y aún no conocen la derrota. «Somos difíciles de batir», acotó 'Cuco'. Los números le avalan.