Mosaico en San Mamés para empujar al Athletic a octavos con malestar de Herri Harmaila Imagen de archivo del 'tifo' ante el Sevilla en San Mamés en la eliminatoria de 2016. El club organiza un 'tifo' antes del encuentro de mañana contra el Spartak para apoyar a los hombres de Ziganda Miércoles, 21 febrero 2018

El Athletic quiere dar ambiente al encuentro de mañana contra el Spartak (21.05 horas). La primera medida fue que los socios entraran gratis, sin abonar cantidad alguna. Y la segunda ha sido la confección de un mosaico momentos antes del partido de vuelta contra los rusos para empujar al equipo hacia los octavos de final de la Europa League, para apoyarle en el objetivo de conservar el magnífico 1-3 del encuentro de ida. De este modo, el club ha anunciado esta mañana que se hará un 'tifo' «en todas las tribunas de San Mamés». De esta manera, Ibaigane, a través de un mensaje en su página web, «ruega a las y los aficionados del Athletic que participen en la elaboración del mosaico mostrando las cartulinas correspondientes en el momento de la salida de los futbolistas».

La noticia no ha sentado nada bien a la grada Iñico Cabacas Herri Harmaila y han emitido un comunicado para denunciar la actuación del club. En el escrito han denunciado «que el Athletic haya permitido a los aficionados rusos mostrar un 'tifo' en la grada visitante». Además, critican que el club haya hecho un mosaico para esta noche sin contar con la participación de Ichh. «Al hacerlo con 48 horas de antelación no nos permite sacar el tifo que teníamos preparado en tribuna norte baja, en el que llevamos trabajando desde hace semanas, como el club bien sabe. Un trabajo que nos ha costado muchas horas, dinero y organización que vemos cómo se va a la mierda por la improvisación, no volviendo a pensar en los socios», han denunciado.