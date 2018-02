Ziganda: «Espero que la alarma que hay se quede en eso» EFE El técnico del Athletic confía en que «no pase nada» a pesar de la masiva llegada de radicales rusos JUANMA MALLO Miércoles, 21 febrero 2018, 18:06

«Espero que esta alarma se quede en eso». José Ángel Ziganda ha deseado esta tarde, antes del último entrenamiento del Athletic para recibir al Spartak (21.05 horas), que el dispositivo de seguridad que se ha construido con motivo de la visita de casi un millar de radicales rusos (alrededor de 800) cumpla su función y no se tengan que lamentar desagradables incidentes. Ha dicho, en este sentido, que confía en que tanto los agentes del orden como los miembros de la seguridad privada contratos por el club lleven a buen puerto su actuación. «Los que organizan y garantizan la seguridad seguro que están preparados y garantizarán que no haya ningún problema. Este es uno de los partidos de alto riesgo. Confío en que cada uno haga su labor y que no pase nada», ha indicado ‘Cuco’.

Al mismo tiempo, ha deseado que esta cuestión no desvíe a la afición del Athletic de su cometido: «La gente va a estar centrar en el partido. Un partido de fútbol es un espectáculo deportivo, que conlleva el espectáculo del campo y de las grada. El equipo respondió bien el otro día en un ambiente duro, pero deportivo. Y me imagino que en San Mamés será igual. Este tipo de asuntos le da más colorido, más ambiente. Es lo bonito del fútbol: todo lo que mueve y lo que apasiona a todo el mundo», ha reflexionado.

«No está decidido»

José Ángel Ziganda apuesta por la precaución. El 1-3 de la ida solo ha sido un paso, «positivo», pero no definitivo, para que el Athletic supera la eliminatoria de dieciseisavos de final contra el Spartak. De hecho, ha lanzado esta tarde antes del último entrenamiento –en el que calibrará el estado físico de Aduriz, que ayer se retiró del entrenamiento- una alerta. «Ni muchísimo menos está decidido. Aquí hay dos partidos. Los primeros 90 minutos nos salieron muy bien. Nosotros vamos a salir como si fuéramos 0-0», ha adelantado el técnico rojiblanco, que ha mostrado la idea que tratará de plasmar su tropa. «Queremos ser incómodos, apretarles, impedirles que hagan su juego de medio campo hacia adelante. Tenemos que apretar bien y estar muy encima de ellos. A partir de ahí, tenemos unas armas que nos hicieron fuertes en Moscú y tratarlas de utilizarles», ha dicho ‘Cuco’.

Ha aprovechado la rueda de prensa para aplaudir el «gran nivel» al que ha regresado Yeray. «Nuestra intención es que cuando le metiéramos estuviese para dar ritmo. Hemos esperado un poco más para que diese ese nivel. Esperemos y confíemos en que siga manteniendo el nivel», ha deseado Ziganda, que no quiere mirar más allá del encuentro de esta noche, a pesar de la importancia de esta semana para el Athletic: tres duelos en La Catedral, ante los rusos, el Málaga y el Valencia. «Es una semana importante para nosotros. Esto se trata de crear ilusión, de mantener la ilusión de la gente. Es por eso por lo que se siente orgulloso de seguir a un club o ser de un club. Es una gran oportunidad para tener una gran noche», ha precisado el preparador de Larrainzar. Y para lograrlo, «hay que salir a ganar».