«Necesito un sitio donde me valoren», dice Aketxe en Toronto

Cuatro días después de su llegada a Canadá, el Toronto FC confirmó el fichaje del atacante Ager Aketxe (Romo, Getxo, cumplió 24 años en diciembre). El ya exjugador del Athletic firma por dos campañas con opción a una tercera. Ibaigane se reserva una opción de tanteo ante un futuro traspaso. “Necesito un sitio donde me valoren”, dijo en su presentación. Es probable que debute el próximo martes en la vuelta de los octavos de final de la Champions de la Concacaf ante el Colorado. Los canadienses ganaron 0-2 en la ida en Estados Unidos.

«Desde el primer momento que se inició el mercado tuve varias ofertas, pero la manera de la que me trató Toronto me hizo decantarme. Han apostado fuerte por mí y es lo que necesito, un sitio donde me valoren», dijo Aketxe en su presentación.

Greg Vanney, entrenador de Toronto, se mostró entusiasmado. «Tenemos muchas ganas de integrarlo en nuestro grupo. Es un jugador especial». Tim Bezbatchenko, vicepresidente de la franquicia canadiense y que vino a Bilbao a convencerle, dijo que tras fichar a Aletee «tenemos una plantilla mejor que la del año pasado», cuando fueron campeones.

El atacante bilbaíno es el octavo español con contrato profesional en la Major League Soccer 2018 tras Víctor Vázquez, que será su compañero, David Villa (New York City), Ilie Sánchez y Cristian Lobato (Sporting KC), Víctor Rodríguez (Seattle Sounders), Jon Bakero (Chicago Fire) y Alfredo Ortuño (Real Salt Lake).