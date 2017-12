Beñat, optimista: «Nosotros mantenemos los mismos objetivos» Beñat, en el centro de la imagen, durante el entrenamiento de esta mañana en Lezama. / Manu Cecilio El de Igorre asegura que el Athletic solo necesita «ganar dos o tres partidos seguidos» para engancharse a los puestos de arriba y pensar en Europa ROBERT BASIC Martes, 19 diciembre 2017, 14:36

Beñat está por fin libre de dolor y en condiciones de jugar sin molestias. Una pubalgia le obligó a pasar por el quirófano y ahora, en su sexta semana de recuperación, está listo para reaparecer. No sabe si lo hará el viernes ante el Betis en el Villamarín (19.30 horas), «la decisión es del míster», pero en cualquier caso su vuelta es un hecho. El Athletic, carente de juego, agradecerá el regreso de su hombre más creativo, aunque él pide prudencia. «Tampoco con mi llegada vamos a jugar a las mil maravillas», ha dicho hoy el Lezama, donde no ha dado ni un paso atrás en las aspiraciones colectivas. «Nosotros mantenemos los objetivos. Hay que ganar dos o tres partidos y engancharnos a los puestos de arriba», ha manifestado sobre la meta del equipo de repetir en Europa.

El centrocampista ha declarado que la operación a la que fue sometido en Múnich transcurrió sin problemas y que en su «quinta semana» de recuperación ya estaba entrenándose con el grupo. «Estoy contento de volver a jugar al fútbol sin molestias». Ha admitido que no estuvo afortunado en su última comparecencia, en la que negó tener problemas físicos, pero ha tratado de explicar que luego el dolor le fue en aumento y que decidió ser intervenido. «Me encuentro muy bien», ha recalcado. Ahora solo piensa en saltar al campo y en ayudar a sus compañeros en salir del atolladero.

En este sentido, ha admitido que «sé que podemos jugar mejor. No estamos en nuestro mejor momento en cuanto a las prestaciones y la confianza. Pero esto se arreglará solo, necesitamos una racha de buenos resultados, nos soltaremos y todo el mundo jugará mejor». También se le ha preguntado por Kepa y su lesión, por cómo le ven en el vestuario en estos últimos días del año. «No dudo de él ni de su profesionalidad. Yo he visto su tobillo y la planta del pie y están afectados. Está jodido», ha subrayado Beñat, quien no percibe cambios en el portero a pesar del interés del Real Madrid de ficharle. «Le veo normal, como uno más. No está distinto, está tranquilo. Ahora tenemos que apoyarle y ayudarle y darle todo el cariño del mundo para que se recupere y esté con nosotros».