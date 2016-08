«Si estamos en un buen nivel, le vamos a complicar la vida al Barça»

Quiere pasar página el Athletic después de haber caído derrotado en El Molinón. Al menos ese es el mensaje que ha lanzado Ernesto Valverde en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Fútbol Club Barcelona en San Mamés, el que será el estreno en casa del conjunto rojiblanco en esta nueva temporada.

«Lo importante es que el equipo mantenga el nivel de la pretemporada y el estado de ánimo», ha remarcado el técnico antes de recibir a un Barça en forma. Un choque que «exigirá lo máximo» a sus pupilos, pero del que «se saca el máximo grado de competitividad y se aprende mucho». Valverde lo tiene claro: «Si estamos a un buen nivel, les vamos a complicar la vida. No será un partido fácil tampoco para ellos».

En el encuentro del domingo no estará Mikel San José, que no se ha ejercitado hoy en Lezama por su lumbalgia. La ausencia del centrocampista obligará a Valverde a hacer cambios en el once inicial, mientras que en el faceta táctica se plantea realizar una presión más atrasada, «aunque aún no lo tiene claro». Y es que los blaugranas llegan tras un comienzo de liga arrollador, con un Messi estelar en el debut liguero. «Sabemos que es único, que es capaz de desequilibrar un partido en cualquier momento», admitía Valverde sobre el estado de forma del astro argentino.

Competitividad bajo palos

Valverde ha querido aprovechar para echar balones fuera sobre el debate en la portería: «Tenemos tres perfiles diferentes y tenemos que aprovecharlo. Experiencia, ambición y juventud». «Es absurdo no aprovecharlo, algún día tendrá que llegar una etapa de transición», ha remarcado Valverde ante una situación que considera que «crea una competitividad que les está viniendo bien a los tres guardametas».

Con respecto al capítulo de bajas, el técnico rojiblanco ha admitido que en los próximos días «puede que salga algún jugador». En cuanto a la lista de Lopetegui, «respeta que no haya jugadores del Athletic», ya que depende del «gusto del seleccionador» a quién llevar. Sobre todo, «si se tiene una perspectiva de futuro».