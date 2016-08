Luis Enrique: «No hay partido fácil contra el Athletic»

Luis Enrique no se cree que Valverde esté meditando realizar una presión algo más atrasada como arma para frenarles. Cuando se lo preguntamos, el técnico azulgrana sonríe con sorna. “Conozco a Valverde. Es muy listo. Una cosa es lo que puede decir en rueda de prensa, pero el Athletic nos va a presionar alto, seguro. Si no, sería una sorpresa y tendríamos que valorar esa situación de partido”.

En este sentido, recuerda que “es una constante contra nosotros el hecho de presionarnos. Y, luego, con balón, es equipo que con Aduriz y Raúl García dominan el juego aéreo para generar problemas con las caídas en banda y profundidad de Williams. Es un equipo muy trabajado. Me encanta el Athletic cuando les veo competir”.

Su conclusión es que “no hay partido fácil contra el Athletic, no lo habrá nunca. Al menos en esta época que me ha tocado vivir a mí. Mis jugadores son conscientes de la dificultad. Es uno de los partidos más complejos que se puede jugar fuera de casa. Requiere una especial atención por nuestra parte”.

Mikel Balenziaga ha manifestado esta semana que el Barça te agota física y anímicamente durante los partidos con su presión. A Luis Enrique le complace escuchar ese elogio. “Me encantan esas palabras y que las digan los profesionales, que son los verdaderos artífices y los que padecen los partidos contra el Barça. Eso no significa que luego no nos puedan ganar, como pasó el año pasado en la Supercopa”. Este elogio de Balenziaga le gusta porque destaca el trabajo sordo de su equipo: “igual que los rivales nos intentan complicar la vida, nosotros lo intentamos hacer también a través del balón pero también con nuestra actitud defensiva”.

Volver a San Mamés siempre es agradable. Para Luis Enrique es un “escenario es increíble por lo bonito que es el estadio y porque siempre hay un ambiente más parecido al fútbol inglés. Es algo que a los profesionales nos encanta. Nos atrae el placer que es disfrutar de un estadio como San Mamés”.

Vuelve Ter Stegen

Justo en la semana que el chileno Claudio Bravo ha fichado por el Manchester City, el regreso del alemán Ter Stegen a la portería es la principal novedad que hoy presentará el Barcelona. Se ha recuperado de una lesión y todo indica que ya no dejará el puesto. Luis Enrique ha negado que hubiera mala relación entre Ter Stegen y Bravo y que ésa sea la causa de la marcha del chileno. “Me gustaría destacar el excelente comportamiento de los tres porteros, porque se empiezan a escuchar muchas cosas. Yo salgo a decir lo contrario”.

Defiende que “la fórmula de estos años de alternarlos en Liga y Champions sólo tiene éxito con su comportamiento. Si hubiera mala sintonía entre los porteros, no hubiera podido tener dos porteros para dos competiciones”. No descarta seguir la filosofía de alternar los porteros en las diferentes competiciones.

Alcácer

En estos últimos días de mercado, el Barcelona está intentando cerrar el fichaje del delantero valencianista Paco Alcácer, pero Luis Enrique no quiso dar ninguna pista sobre sus intenciones. Sólo se limitó a reconocer que “la plantilla que tengo actual ya es muy buena. Estoy contento con lo que tengo”.

Champions

Por primera vez desde que se conoció el sorteo de la Champions, el entrenador culé valoró la dificultad de enfrentarse al Manchester City, Borussia Monchengladbach y al Celtic de Glasgow. “Nada que nos pueda sorprender. Ya sabíamos que la Champions significa la exigencia. Nos toca el City, un favorito al título, con todo el morbo de volver a ver a Guardiola y Claudio Bravo. Me gusta que sea el City porque nuestra afición se podrá despedir del Bravo. Nuestro grupo es bonito. Encantados”.

No quiere saber nada de las especulaciones que hablan de sorteos extraños de la UEFA, de mala suerte para el Barça y de mucha fortuna habitual para el Real Madrid. “Llevo mucho tiempo sin ver los sorteos. El último que vi fue de la Bonoloto hace diez años. No tengo la posibilidad de valorarlo. No lo he visto”.

Lista de convocados

Luis Enrique rompió sus costumbres y proporcionó su lista de convocados ayer, en lugar de hoy mismo, en día de partido, como suele hacer. Entre los 18 convocados destaca la vuelta a la lista del portero alemán Ter Stegen, además de los centrocampistas Mascherano, Rafinha y André Gomes. En relación al primer partido de Liga contra el Betis en el Camp Nou, caen de la lista Claudio Bravo, Sergi Samper, Kaptoum y Douglas.

Los 18 jugadores que estarán hoy en San Mamés son los porteros Ter Stegen y Jordi Masip; los defensas Piqué, Mascherano, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, Aleix Vidal y Umtiti; los centrocampistas Busquets, Rakitic, Denis Suárez, Rafinha, André Gomes; y los atacantes Arda Turan, Munir, Messi y Luis Suárez.

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Mascherano, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, André Gomes; Messi, Arda Turan y Luis Suárez.