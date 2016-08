«Con el Barça tienes que elegir la forma en que quieres que te ganen»

Perder en casa, con las gradas repletas y un inequívoco ambiente festivo no es plato de buen gusto. Hacerlo ante un Barcelona que ejecuta el fútbol con el filo de un bisturí, se acepta como atenuante. Segunda derrota consecutiva para un Athletic al que su técnico, Ernesto Valverde, valida en trabajo y ejecución. «Hemos dado una buena medida. Le hemos plantado cara al Barcelona en un partido muy disputado. Nos ha costado ir por detrás en el marcador y en la segunda parte hemos salido decididos a arriesgar más, lo que a ellos les ha favorecido para montar algunas contras. Así, el partido ha estado vivo hasta el final y hemos podido empatar». Una afirmación, la que remata su balance, un tanto generosa para sus hombres dadas las numerosas ocasiones de los blaugrana falladas cuando lo habitual en su caso es canjearlas en forma de gol.

El técnico no esconde que dos derrotas en las jornadas inaugurales presionan de cara a los futuros compromisos. «No hemos sumado, pero en este partido nos estábamos probando más allá del resultado. Los puntos siempre animan y no estamos para poner buenas caras a las derrotas. Ahora iremos más obligados. No es una situación nueva y confío en que funcionamos bien bajo presión. Esta película ya la hemos visto y todo depende de si has ganado o perdido. El que quiera verlo todo negro es gratis, que cada uno lo vea como quiera. Nosotros miramos siempre a los puestos de arriba», añadió a la conclusión del encuentro.

No escatimó elogios para el Barcelona y reconoció el buen poso que le dejó la fidelidad de sus hombres a la causa y el estilo. «Nos ha salido mucho mejor de lo esperado. Sabíamos lo que iban hacer ellos, desde atrás, abriendo a sus interiores, y buscamos la presión alta para robar. En el comienzo hemos tenido opciones de ponernos por delante y su gol ha llegado en una situación en la que estábamos replegados. Ellos, en cuanto te superan una línea juegan con todo el ancho del campo». Y continuó sincerándose. «Contra el Barcelona, por su calidad, tienes que elegir la forma en que quieres que te ganen. La nuestra ha sido la de nuestro estilo. Cada equipo ha mostrado el suyo. Ellos tienen una calidad y una potencia física increíbles».

Valverde entendió como penalti la acción postrera de Rakitic sobre Muniain. «Hemos visto penalti claro. Soy entrenador del Athletic y barro para casa muchísimo». Y cuestionado sobre la posible llegada de refuerzos, tema que dejó abierto ayer José María Amorrortu, el preparador optó por la ironía antes de recomendar paciencia. «Hemos pedido a unos once del Barcelona de los que han jugado, pero no sé si será posible, si nos darán los plazos para hacer todo el papeleo. Hasta el 31 de agosto es posible que venga alguien y también que salga alguien. Estamos como los demás equipos con la diferencia de que nosotros aún no hemos gastado nada».