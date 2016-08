El Athletic fue a por Álex Berenguer días después de fracasar la operación Oyarzabal

El Athletic maniobra con urgencia para reforzar su banda izquierda. La primera alternativa fue Mikel Oyarzabal (Eibar, 19 años), pero rechazó que Ibaigane pusiera los 40 millones de su cláusula y una ficha anual de 3,5 millones netos. La negativa fue conocida por el club rojiblanco el día 19. A partir de ahí, se activó de inmediato el plan B. Tal y como había indicado este periódico el sábado, la junta bilbaína se dirigió a Osasuna para fichar a Álex Berenguer (Pamplona, 21 años). ‘Diario de Navarra’ desveló ayer que la oferta formal se produjo el 21 de agosto, apenas 48 horas después del no de la del extremo realista, y que consistió en 2,5 millones y un jugador de una lista de cuatro. Dos de ellos eran los atacantes Kike Sola y Borja Viguera. La operación, aunque complicada, sigue abierta.

Petar Vasiljevic, director deportivo de Osasuna, recibió una llamada de un representante rojiblanco, con el que pactó una cita en Vitoria, a mitad de camino entre Bilbao y Pamplona. El ejecutivo navarro acudió a la cumbre acompañado por su presidente, Luis Sabalza.

Los emisarios pamploneses rechazaron la propuesta y se remitieron a la cláusula del extremo, de 9 millones. Josu Urrutia, el presidente rojiblanco, descalificó el domingo las informaciones que apuntaban a las negociaciones de su club con Osasuna con un despectivo «son rumores para llenar (páginas)».

Expulsión del club a los que insultaron a Williams El presidente del Sporting, Javier Fernández Rodríguez, aseguró ayer que expulsará del club a los socios a los que la Comisión Antiviolencia logre identificar como autores de los gritos racistas contra Iñaki Williams en el primer partido de Liga. El máximo dirigente del club asturiano se refirió ayer por primera vez a los incidentes vividos en el estreno en Liga del Athletic en El Molinón. El Comité de Competición ha abierto expediente por el caso y el club teme el cierre parcial de esa grada que ocupa el grupo ‘Ultra Boys’. Fernández mostró su esperanza de que el episodio no se cierre así. «Con la actual normativa no creo que suframos un cierre parcial del estadio. Además, nuestra entidad ha hecho todo lo posible por evitar y poner freno a situaciones de ese tipo. Hemos hecho todo lo que nos ha pedido la Liga Profesional y la Comisión Antiviolencia para luchar contra el racismo y la xenofobia», indicó ayer.

Hay dos argumentos que explican la negativa de la entidad navarra. De un lado, Sabalza garantizó en la última asamblea de compromisarios que sólo iba a traspasar un canterano por campaña. El de este año ha sido Mikel Merino, al que el Athletic pretendió el pasado verano, pero por quien no hizo oferta en éste. El mediocentro se fue al Borussia Dortmund por 3,75 millones, que pueden llegar a cinco con objetivos.

Seguido desde hace un año

Además, el ascenso de Osasuna a Primera supone una mejora radical en la situación económica de la entidad. Ya no está obligada a vender para sobrevivir como sucedía en Segunda A. El Athletic sigue a Berenguer desde el pasado verano y el último invierno, tal y como señaló este periódico, hizo llegar al jugador que podría intentar su fichaje. Cuando ha dado el paso, se ha encontrado con un rotundo rechazo.

Las fuentes consultadas advierten de que pese a la negativa inicial la operación sigue abierta. El extremo no ha forzado la máquina para abandonar Pamplona, aunque estaría encantado de jugar en el Athletic. Su club no le dijo ayer que se olvidara del asunto, lo que interpreta como que hay opciones de que Ibaigane vuelva a la carga con una oferta mejor y que sea aceptada por su junta directiva. «Sabalza dio su palabra y no tiene necesidad de dinero como cuando vendió a Merino. Da la impresión que seguirá firme», dicen desde el entorno del club navarro.

El entrenador de Osasuna, Enrique Martín, quiere reclutar a toda costa a Kike Sola, situación a la que quiere sacar provecho el Athletic. Sin embargo, en el club hay desavenencias sobre el atacante que vendieron a Ibaigane por 4 millones. Ni la directiva ni el responsable del área deportiva consideran que sea lo que necesitan. De hecho, negocian la cesión de Riviere (Newcastle).

El director deportivo, José María Amorrortu, no arroja la toalla pese a que el mercado se cierra a medianoche de mañana. «Es posible que haya un fichaje, pero no es fácil», indicó el domingo, una tesis a la que se abonó Ernesto Valverde. «Es posible que venga o que se salga alguien. Esto no termina hasta el 31».

LOS PROTAGONISTAS Álex Berenguer - OsasunaPese a la negativa de Osasuna a la oferta, la operación sigue abierta Mikel Oyarzabal - Real SociedadEl Athletic ofreció pagar su cláusula de 40 millones, pero renovó César Azpilicueta - ChelseaLa primera opción para reforzar la defensa, pero el Chelsea no le vende Nacho Monreal - ArsenalIbaigane no se ha acercado este año al navarro, indiscutible en su club

La cláusula de Berenguer se incrementará hasta los 18 millones cuando llegue a un número determinado de partidos en Primera. Por el momento, una tendinitis le ha impedido debutar esta campaña y espera debutar la próxima jornada.

Acuerdo con Arellano

La negativa de Sabalza llega apenas unos días después de que el Athletic diera su consentimiento a que los navarros se hagan gratis con Julen Arellano, que se ha incorporado a Osasuna Promesas. El defensa quería irse del Bilbao Athletic y se fue a entrenar con los navarros sin tener cerrada su rescisión en Lezama. Ibaigane cedió ante los pamploneses con la esperanza de que beneficiara a la operación Berenguer.

Los movimientos del Athletic demuestran que Valverde prioriza la llegada de un jugador para la banda izquierda. Oyarzabal hubiera sido un fichaje de tremendo impacto. Berenguer sería, sin embargo, un refuerzo para aumentar la competencia aunque sin sitio garantizado. Es rápido y con gran calidad en los centros. Se le ve como una buena alternativa para dar velocidad en partidos cerrados. La pasada campaña, que culminó con el ascenso de Osasuna, jugó 38 encuentros, marcó 3 goles y dio 4 asistencias.