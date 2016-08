Iturraspe: «No creo que sea una temporada clave para mí»

La vuelta al trabajo del Athletic tras la derrota ante el Barça ha tenido como punto final la comparecencia en sala de prensa de Ander Iturraspe. El centrocampista de Abadiño ha reconocido que «el inicio liguero no ha sido el esperado». Asume que «para nosotros no ha sido bueno. Sabíamos que el inicio contra el Barça era difícil pero que podíamos sacar un buen resultado y no fue así». Además, Iturraspe ha visto cómo por momentos perdía el puesto con Mikel Vesga. «Son decisiones del míster. La semana pasada eligió a Vesga y ningún problema», reconoció. «Es un gran jugador y lo que ha jugado le he visto bien. Para nosotros son nuestros fichajes, los canteranos que llegan al primer equipo», comentó.

Sobre la importancia de la temporada para él asegura que «no creo que sea clave. Es una temporada más para mi». «Tengo que demostrar que quiero estar en el equipo, participar, y tengo ganas de jugar bien y demostrar mi nivel», reconoce un Iturraspe que ha perdido galones. El que fuera el timón del equipo en la primera temporada de Bielsa y, posteriormente, en el de Valverde confiesa que «no me siento estar en la lupa, son historias vuestras. Los jugadores están mas tranquilos de lo que pensáis».

Además, comentó que los muchos futbolistas que hay en la plantilla es un plus para mantener el nivel. «Hay jugadores que han vuelto mas tarde y algunos han tenido lesiones, pero con todos los que somos no debería ser un problema», concluye. Sobre su estado se siente «bien». «Estoy sin molestias y con ganas de aportar», confirma el vizcaíno.

Ahora el equipos tiene quince días para prepararse de cara al encuentro liguero ante del Deportivo. Pero sin olvidar la Europa League, en la que asume que «va a ser un grupo competitivo seguro, aunque algunos de los rivales no sean muy conocidos. Nuestro objetivo es pasar de ronda».