Lopetegui ofrece a Laporte jugar con España

Julen Lopetegui continúa construyendo la renovación de 'La Roja'. Precisamente el seleccionador se ha fijado en el central del Athletic, Aymeric Laporte, para reforzar el centro de la defensa. Un jugador de perfil zurdo que gusta al técnico, que ha llamado al futbolista por teléfono para ofrecerle jugar con España.

Aunque el defensa se muestra receptivo, su respuesta no ha sido un 'sí' rotundo, ya que aún no tiene la doble nacionalidad (aunque ya podría obtenerla) y debería decantarse por una u otra selección. En el momento en el que el central debute con uno de los dos combinados en partido oficial, automáticamente no podrá formar parte del otro conjunto.

Aymeric Laporte ha formado parte de las categorías inferiores de la selección francesa desde la sub-17 hasta la sub-21, donde fue capitán. Precisamente, fue defendiendo la elástica gala cuando se lesionó en marzo, justo antes de celebrarse la Eurocopa, al sufrir una fractura del maleolo de la rodilla derecha. Este incidente le cerró las puertas de la convocatoria para la cita europea del pasado verano en su país natal. Sumada a la lesión de Varane y la ausencia de Sakho, Deschamps optó por convocar al blaugrana Umtiti.

Cuenta atrás

Ya antes se le había pasado por la cabeza a Laporte vestir la camiseta de España. En 2015, ya lanzó una aviso a los responsables de la selección francesa al afirmar que «si en un tiempo» prudencial no era convocado por Didier Dechamps, buscaría «otras opciones» considerando «jugar con España».

Aunque no hay que obviar que la primera opción del central del Athletic siempre ha sido Francia: «Yo dije que mi apuesta es por Francia y si el entrenador confía en mí, no hay duda. Pero la opción no se ha presentado. La Eurocopa es muy importante y no se juega todos los días. Habrá que madurarlo y a ver lo que pasa».

La posibilidad que se decante por ponerse bajo las órdenes de Lopetegui se encuentra en que nadie del cuerpo técnico francés se ha puesto en contacto con el jugador para preguntarle por su estado o disponibilidad para debutar con la absoluta tras la lesión. No sería la primera vez que la selección española tienta al joven defensa. En edad juvenil, cuando disputó el Campeonato de Selecciones Autonómicas con Euskadi, Fernando Hierro, Luis Milla y Julen Lopetegui contactaron con él sin éxito.

Esta operación no es sencilla. El primer requisito necesario es que Laporte consiga la nacionalidad española, con pasaporte en regla y cumpliendo la documentación exigida por la FIFA. También habría que incorporar una renuncia ante una posible convocatoria de Francia.