Viguera: «Sé dónde estoy, espero mostrar mi mejor versión»

Ya es oficial, el Athletic tiene un delantero menos. El nuevo ariete del Sporting de Gijón, Borja Viguera, ha sido presentado en Mareo. Aterriza en El Molinón en un acuerdo que le vinculará con su nuevo equipo dos años más. Por su parte, el club presidido por Josu Urrutia podría ejercer la opción de recompra en junio del 2017. Estas eran las palabras de un futbolista contento con una nueva aventura: "Ha costado llegar aquí... Desde el mercado de invierno llevábamos dándole vueltas", comentó el atacante riojano.

El deseo del exjugador del equipo vizcaíno es "marcar muchos goles con el Sporting, esa es la intención. Significará algo bueno para el equipo". Además, en la rueda de prensa de presentación añadió que "es verdad que no llegar en invierno, con todas las esperanzas que tenía, es algo que pasa en la vida. Quiero darlo todo tanto en los entrenamientos como en los partidos". También espera que "se vea al Borja Viguera del Alavés. Lo daré todo para ganarme la confianza de todos".

En cuanto al estado físico en el que llega, el '9', ex de la Real o Nástic entre otros, dijo que está en perfectas condiciones. "Me encuentro mejor de delantero o segundo delantero. En Bilbao he jugado tirado a la banda izquierda, pero al final en un equipo con Aduriz y Raúl García es difícil porque hay mucha competencia", admitió sobre su sitio en el campo. Por último, Viguera admitió que "sé a dónde vengo con los jugadores y la calidad que hay. Vengo a hacerme un hueco en el equipo".