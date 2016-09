«Le dije al Athletic que no vendíamos por debajo de la cláusula», dice Sabalza

Luis Sabalza, el presidente de Osasuna, ha indicado que «le dije al Athletic que no vendíamos por debajo de la cláusula» en referencia al intento fallido rojiblanco de fichar a su extremo Álex Berenguer, por quien Ibaigane ofreció 2,5 millones de euros y un jugador de una terna de la que formaban parte Kike Sola (que se ha ido al Getafe), Borja Viguera (Sporting) y Gorka Elustondo (que se ha quedado en Lezama).

Las manifestaciones del dirigente navarro reafirman las maniobras rojiblancas por intentar fichar a su extremo, puestas en marcha después de que Ibaigane no pudiera hacerse con el realista Mikel Oyarzabal, que se negó a que los rojiblancos pagaran su cláusula de 40 millones.

Sabalza conoció la oferta rojiblanca en Vitoria, pero la rechazó porque se había comprometido ante sus socios a vender sólo un canterano por ejercicio y en este ya ha salido Mikel Merino con destino al Borussia Dortmund por 3,75 millones. El dirigente de Osasuna explicó que el hecho de que fuera Ibaigane quien se dirigiera a por su jugador no influyó en su negativa. «En el tema Berenguer hubiera actuado igual si en lugar del Athletic hubiera sido el Barcelona», añadió a Radio Euskadi. Al ser preguntado el domingo por el interés de su equipo por el extremo, Josu Urrutia descalificó las informaciones con un «son rumores para llenar».

Tras entrevistarse con el presidente navarro el pasado día 21, el pasado lunes un emisario rojiblanco se puso en contacto con Osasuna para indicar que no subía su oferta de 2,5 millones y que entendía su exigencia de la cláusula, una práctica que también lleva a cabo el Athletic.

La opción de meter en la operación Berenguer a Kike Sola agradaba a Enrique Martín, pero no sucedía lo mismo con la directiva navarra ni con su director deportivo, Petar Vasiljevic. Sabalza admitió haber hablado con su entrenador sobre la opción Sola. «Le dije a Martín que Kike no me parecía adecuado para nosotros, que quería rapidez». El dirigente navarro añadió otro motivo para no fichar al atacante rojiblanco. «También le dije que no podía afrontar lo que gana Kike Sola», en torno a un millón de euros netos.

Osasuna encuentra en Primera la tabla de salvación a su delicada situación económica. «El objetivo es la permanencia. No hay otro. Estar dos años seguidos en la máxima categoría sería mirar el futuro con optimismo», se esperanzó.