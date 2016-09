Raúl García: «Tenemos equipo para estar arriba y seguro que haremos buen año»

Raúl García ha asegurado que el Athletic Club dispone aún de «mucho margen de mejora» y que está «seguro» de que el equipo rojiblanco «va a hacer un buen año» porque dispone de una plantilla «para estar arriba».

«Lo normal es que al principio de temporada cueste como nos está costando. Ahora empieza una nueva racha de partidos y estoy convencido de que el equipo va a responder y va a estar al nivel de siempre», ha subrayado el navarro tras el entrenamiento de este viernes en Lezama.

Esta sesión ha sido la última de la semana para el grupo que dirige Ernesto Valverde antes de disfrutar de descanso durante el fin de semana. La jornada se ha desarrollado con las ausencias de los internacionales sub-21 Kepa Arrizabalaga e Iñaki Williams y también de Eneko Bóveda.

Además, Mikel San José, que se perdió el último partido frente al Barça por una lumbalgia, ha trabajado con el grupo, mientras que Mikel Rico, aquejado de molestias en la rodilla derecha desde hace un mes, se ha ejercitado en solitario junto al preparador físico Xabi Clemente.

A nivel personal, Raúl García ha reconocido que esta semana de parón liguero le ha «venido bien» para «acumular carga de trabajo» después de una pretemporada «un poco atípica» en la que no pudo entrenar al mismo ritmo que sus compañeros debido a la alteración cardiográfica que se le detectó en el reconocimiento médico.

«Soy una persona que necesita de trabajo para encontrarse bien, así que esta semana me ha venido bien. Estoy convencido de que cada día voy a ir a mejor y a medida que pasen los partidos me voy a encontrar al nivel que quiero estar», ha destacado.

El centrocampista no ha querido «individualizar» sobre la falta de ritmo competitivo de los futbolistas que, como él, no han podido completar el periodo de preparación y ha subrayado que «los primeros partidos» de la temporada «son difíciles para todos».

«Tenemos que adaptarnos a lo que hay y no hay que buscar excusas. Han pasado dos partidos, no hemos podido sacarlos y el objetivo es puntuar cuanto antes y lo más posible», ha añadido Raúl García recordando que el Athletic no ha estrenado aún su casillero de puntos y es uno de los colistas de Primera.

La situación clasificatoria del equipo rojiblanco es calcada a la de la pasada temporada y aunque «en el fútbol no sirve mirar atrás ni para lo bueno ni para lo malo» sí admite que la experiencia de hace un año «puede dar tranquilidad a la gente si se pone nerviosa».